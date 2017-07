Villar Mir fracasa no intento de vender as centrais de Ferroatlántica na Costa da Morte

Villar Mir, nun acto co conselleiro de Industria en 2014 © Xunta A manifestación do persoal de Ferroatlántica ao seu inicio, na Alameda de Santiago Praza Pública

A Xunta non autoriza a segregación das actividades de Ferroatlántica na Costa da Morte, como pedía o grupo Villar Mir para a posterior venda das centrais hidroeléctricas, por "non existir garantías dabondo para o mantemento da actividade industrial". Así o asegura o Goberno galego nun comunicado, logo de que informase xa aos alcaldes da comarca e aos representantes dos traballadores das fábricas da compañía en Galicia, que sempre defenderon que os plans da multinacional non garantían o futuro. O propio Feijóo telefonou os rexedores para darlles a noticia.

A Xunta entende que "non existen garantías dabondo para o mantemento da actividade industrial" na Costa da Morte

O Executivo galego asegura que, tras "avaliar polo miúdo a documentación, ditaminouse que a solicitude non cumpría cos requisitos necesarios que fixa a lexislación para eliminar a condición esencial prevista na concesión, que consiste fundamentalmente en garantir o mantemento da actividade industrial". A decisión chega de Augas de Galicia, organismo encargado de elaborar o informe mediante o cal, segundo di o Goberno, a Xunta "cumpre cos compromisos adquiridos" de "estar ao lado da lei, respectando o principio de legalidade, e salvagardar o interese público da concesión, que neste caso en concreto está determinado pola continuidade da actividade industrial na comarca da Costa da Morte".

Desde o comité de empresa entenden que a noticia "vén dar a razón aos argumentos defendidos polos traballadores" que, como lembran, "dende hai dez meses desenvolven unha loita histórica contra o espolio dos nosos recursos e en defensa dos empregos e do futuro da comarca".

A resolución, amparada polo informe da Asesoría Xurídica da Xunta, advirte que co proceso elevado por Ferroatlántica non se dan "as condicións necesarias nin se cumpren os requisitos legais para suprimir a condición actualmente vixente na concesión, que ten por finalidade garantir o mantemento da actividade industrial e os postos de traballo na comunidade autónoma". Xa que logo, a condición de non segregar as actividades das centrais e das factorías de ferroaliaxe. Así, segundo o Executivo, "carece das condicións que establece a propia concesión de velar polo interese público".

O comité de empresa entende que a resolución confirma que a intención de Villar Mir era "ilegal" por máis que a buscase lexitimar "mesmo con prácticas mafiosas"

Os representantes dos traballadores entenden que o informe "confirma que as pretensións do Grupo Villar Mir son ilegais, por máis que a empresa buscara lexitimar social e xuridicamente esta operación, recorrendo mesmo a prácticas de tipo mafioso". "Non é posíbel desvincular a produción enerxética da produción de ferroaliaxes, pois esta unidade é a única garantía do interese público: do mantemento dos empregos, da industrialización da comarca e da actividade nas factorías de Cee e Dumbría", insisten.

Ferroatlántica solicitou o pasado mes de maio oficialmente á Xunta o que levaba tempo reclamando

A Xunta destaca tamén que a resolución "tivo en conta ademais a argumentación presentada tanto pola empresa como polos representantes dos traballadores nas últimas semanas" e que actuou "coa máxima responsabilidade" e "sendo o máis garantista posible".

Con todo, desde o comité de empresa destácase que foi "a mobilización social" a que "conseguiu evitar a segregación e venda das centrais" e lembran que os representantes dos traballadores lograron "involucrar toda a Costa da morte na loita", mesmo con "manifestacións multitudinarias" como as do pasados 10 de marzo e 8 de xullo. Por iso, agradecen temán "aos alcaldes da comarca, aos veciños e veciñas e aos partidos políticos o gran apoio amosado durante todo o conflito".

O comité destaca que foi "a mobilización social" a que "conseguiu evitar a segregación e venda das centrais"

Aínda así, o comité "lamenta" a demora na resposta da Xunta "nunha cuesit´n na que a legalidade era ben clara" e espera que a denegación "aclare definitivamente que non existe marco legal para que a empresa poida levar adiante a segregación de actividades". "Esperamos que a resolución sexa precisa neste sentido para que non se volva repetir unha situación similar no futuro", advirte.

Presión e resposta social

Foi a principios do pasado mes de maio cando Ferroatlántica solicitou á Xunta a segregación das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande das plantas de ferroaliaxe de Cee e Dumbría. A compañía pedía oficialmente a Augas de Galicia -logo de reclamalo anteriormente de moitas outras formas- que, "en aplicación do interese xeral e de acordo a dereito", devolvese as concesións hidrálicas ao seu estado orixinal. E advertía que a autorización sería a "única" maneira de manter o emprego e o futuro da compañía no país.

A multinacional aseguraba que a segregación era a "única" maneira de manter o emprego e o futuro da empresa no país

A empresa propiedade do empresario Villar Mir -imputado no caso Bárcenas por presunto financiamento ilegal do PP e investigado na operación Lezo- reclamaba a "eliminación da prohibición" de segregar as actividades de ferroaliaxe e produción eléctrica que data dos anos 90, de cando o empresario pasou o controlar os activos, e que considera que se aplicou "de forma excepcional" e "en circunstancias especiais". Todo, cos traballadores de Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas, os alcaldes da comarca e a oposición política en contra.

O plan da compañía estaba máis que trazado. Ferroglobe, resultado da fusión de Ferroatlántica coa multinacional Globe, tiña previsto vender as centrais por 255 millóns, das que o grupo recibiría 153 descontados os gastos financeiros, tal e como informou no feito relevante destinado ás autoridades da Bolsa de Londres e Nova York a principios de ano. Ademais, e malia non dispor de autorización ningunha para separar as actividades, a firma rexistrou no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) a escisión a nivel empresarial da súa división industrial nunha nova sociedade denominada Ferroatlántica de Electrometalurgia.

Ferroatlántica anunciou na Bolsa a futura venda das centrais, segregou as actividades no Rexistro Mercantil e pactou cos sindicatos estatais un plan industrial que avalaba esa venda

Ferroglobe presionou o Goberno galego, os alcaldes e os traballadores e pediu ao Executivo que "autorice a operación que garanta o futuro da compañía en Galicia" tras advertir que a cancelación da "extemporánea" prohibición vixente permitiría "a venda das centrais e, con ela, executar o plan industrial de futuro avalado pola maioría sindical o pasado 8 de abril". Aquel acordo a nivel estatal, rexeitado por 20 dos 27 delegados das diferentes empresas do grupo en Galicia, provocou que os delegados de CCOO e UGT en Ferroatlántica abandonasen os sindicatos.

Segundo a empresa, este plan inclúe para Galicia investimentos por valor de 102 millóns para "manter rexuvenecer os cadros de persoais actuais, crear outros 200 empregos directos e favorecer a xeración de 300 indirectos".

Unha segregación vetada desde hai máis de 20 anos

Malia que Ferroglobe aseguraba que a prohibición "vulnera o dereito fundamental á liberdade de empresa" e é "contraria ao ordenamento xurídico", son varias as sentenzas en contra da segregación. Ditames do TSXG e do Supremo certifican que as dúas ramas -a de ferroaliaxe e a de enerxía hidroeléctrica- son unha soa actividade produtiva, logo de que Villar Mir recorrese en varias ocasións. O grupo empresarial propúxose hai máis de vinte anos mercar a división de ferroaliaxes de Carburos Metálicos separando as actividades de ferroaliaxes e enerxía en dúas empresas e converter así as centrais eléctricas, destinadas á provisión de enerxía ás fábricas de Cee e Dumbría, en simples produtoras de enerxía eléctrica para a súa venda no mercado.

Daquela, o Goberno de Fraga e coa aprobación do Parlamento condicionara a autorización administrativa para o cambio de titularidade das concesións que Carburos ten dos aproveitamentos hidroeléctricos no Xallas e Grande do Porto á non segregación en dúas sociedades distintas da actividade de ferroaliaxes e produción de enerxía eléctrica, preservando así o seu interese público e condicionando que a produción enerxética estea vinculada aos usos industrias das factorías.

En 1994, a Xunta esixe ademais á empresa compradora un plan de viabilidade que garanta a solvencia da explotación conxunta dos aproveitamentos hidroeléctricos e da produción de ferroaliaxe. Villar Mir acepta todas as condicións pero interpón recurso contencioso-administrativo ante o TSXG, que ditamina a favor do Goberno galego, ao igual que o Supremo en 2001 logo doutro recurso de Ferroatlántica.