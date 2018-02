O informe da Fiscalía volverá desbotar a teoría das tramas incendiarias que defende a Xunta

O PP non tardou en responder á información que sinala que o informe da Fiscalía volverá insistir na falta de evidencias sobre a existencia dunha trama organizada ou organizacións terroristas en Galicia relacionadas coa vaga de incendios no pasado mes de outubro e doutros episodios semellantes. Nas redes sociais, e respondendo ás novas sobre a investigación do Ministerio Público, a formación conservadora asegura que "tal e como dixo" o seu voceiro no Parlamento, Pedro Puy, "dende o primeiro debate sobre os incendios, os únicos que falaron de trama foron os da oposición, tamén cando estiveron no goberno". E fano incluíndo un vídeo dunha intervención parlamentario do seu voceiro na Cámara.

Tal e como dixo o noso voceiro dende o primeiro debate sobre os incendios, os únicos que falaron de trama foron os da oposición... tamén cando estiveron no goberno.

Con todo, foron varias as ocasións nas que o PPdeG aludiu a esas supostas tramas. Xa hai case tres décadas, o responsable de artellar un novo dispositivo de loita contra os incendios, oconselleiro de Agricultura José Manuel Romay Beccaría, proclamou que os incendios podían responder a unha "trama organizada" por unha "organización criminal" tras unha vaga importante. Ademais, en 1995, o presidente Manuel Fraga e o conselleiro Carlos del Álamo afirmaran que o lume era obra de terroristas entre insinuacións sobre suposta responsabilidade da esquerda.

En 2006, foron dirixentes de PSOE e BNG os que deron credibilidade á suposta trama terrorista, da que Feijóo e a súa contorna se mofaron en numerosas ocasións. Máis dunha década despois, o mesmo Feijóo repetiu varias veces o seu discurso de equiparar os incendios co terrorismo e non desbotou a posibilidade de que como tal delito sexa xulgado pola Audiencia Nacional. Só hai uns meses, foi o propio Goberno central quen, logo dunha pregunta no Congreso, teimara en que as "tramas organizadas" son unha "posible explicación" aos incendios en Galicia.