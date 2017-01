CRONOLOXÍA | Nin solvente, nin galega, nin caixa

"Solvencia e galeguidade" foi un dos lemas máis repetidos por Alberto Núñez Feijóo no seu primeiro ano no poder, nos meses en que sentou á mesma mesa aos intocables señores das caixas para ofrecerse a "mediar" na fusión de Caixanova e Caixa Galicia, públicas de dereito pero administradas como privadas de feito durante décadas. "Solvencia e galeguidade" repetiu cando citou aos líderes de PSdeG e BNG para contarlles que o seu Goberno encargaría unha auditoría para dar rigor técnico a unha fusión "equilibrada e paritaria", a mesma que esta semana tornou na primeira do Estado en derivar nunha orde de ingreso en prisión para algúns dos seus directivos.

Sete anos despois do inicio daquel proceso, rubricado cunha pluma Mont Blanc que o presidente mandou gardar en lugar preferente como símbolo de que se "Galicia quere, Galicia pode", o que noutrora foron as grandes caixas de aforro galegas tornaron nun banco privado administrado por unha empresa de matriz venezolana, que gañou a poxa pública organizada tras un rescate que deixou nas arcas públicas un buraco de 8.000 millóns de euros.

Feijóo responsabilizou do acontecido ao Goberno de Zapatero, ao Banco de España, ao bipartito e aos directivos agora encarcerados

Segundo o presidente da Xunta a "quebra" do que noutrora foi "sistema financeiro galego" por mor do fracaso da fusión que apadriñou non pode ligarse á súa xestión. Unicamente foi responsabilidade do Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, do Banco de España, do Executivo bipartito de PSdeG e BNG e mais dos directivos, cinco dos cales entraron esta semana no cárcere polas indemnizacións millonarias que, censura Feijóo, cobraron porque o regulador permitiu facelo. Nada disto foi "política" pola súa banda, afirmou o presidente. Aseguralo non é máis que sumarse ás "calumnias" da oposición e obviar, asemade, que el se opuxo ás xubilacións de luxo.