Feijóo acusa a CIG e patronal de facer unha “pinza” contra a Xunta polo plan de transporte

Panel informativo co aviso da folga de autobuses no centro de Santiago

Un autobús urbano cun cartel informando de que forma parte dos servizos mínimos da folga de transporte CC BY-SA Praza Pública

O rexeitamento da patronal segue a ser o principal obstáculo que atopa a Xunta ao novo modelo de transporte para o rural que quere implantar en parte de Galicia a partir de agosto. O Goberno galego garantiu aos sindicatos a subrogación dos empregados por parte dos novos adxudicatarios e vén de sumar outros 4 millóns de euros de subvención pública para garantir os soldos, co que xa daba por superada a vertente laboral do conflito. Pero os empresarios rexeitan trasladar ese acordo Xunta-sindicatos aos convenios colectivos pendentes de asinar entre eles e os traballadores co argumento de que o novo modelo suporalles perdas económicas. Así que a falta deses novos convenios, como unha pescada que morde a cola, os sindicatos manteñen a súa folga, que este mércores viviu o seu oitavo día e que a partir deste xoves esténdese a todos os días da semana de xeito indefinido.

O Goberno galego incrementa en 4 millóns a subvención pública para pagar aos condutores e desactivar a vertente laboral do conflito e dá en parte a razón ao PSdeG, que reclamaba un incremento de 6 millóns

O novo modelo de transporte suporá a integración das liñas escolares coas regulares, no que patronal e sindicatos ven unha redución de servizos e, con ela, de empregos e empresas. As cesións da Xunta aos traballadores nas últimas semanas non impediron que a oposición da patronal siga a ser frontal, o que sumado ao rexeitamento da CIG de parte dos acordos acadados polo goberno galego con CCOO e UGT fixo que que este mércores o presidente Feijoo acusase á portavoz do BNG, Ana Pontón, de defender “á patronal” e promover unha “pinza” entre esta e o sindicato nacionalista.

Nesa mesma intervención parlamentaria, Feijóo cuantificou a cesión económica que fixo a Xunta aos traballadores a raíz das súas protestas. A subrogación dos postos de traballo vai acompañada dun incremento dun 25% das partidas que a Xunta prevé que cada nova concesionaria teña que destinar ao pagamento de salarios, para que non só se poida garantir a antedita subrogación senón tamén a suba dos salarios con convenios actualizados. Ese incremento do 25% no orzamento que a Xunta prevé que as concesionarias teñan que dedicar a soldos irá acompañado dun incremento similar da subvención que a Xunta destinará a cada concesión, e suporá un total duns catro millóns de euros para os dous anos que durarán as novas concesións -en 2019 a Xunta estenderá o novo modelo a toda Galicia e volverá sacar a concurso as áreas de transporte actualmente a debate, que se concentran fundamentalmente en Ourense-.

A achega por parte da Xunta deses 4 millóns de euros a maiores do previsto inicialmente prodúcese despois de que o PSdeG propuxese destinar 6 millóns de euros máis ao transporte público. Unha medida a socialista, rexeitada polo PP, que propuxo a través dunha emenda á lei pola que a Xunta incorporou esta semana de xeito urxente aos seus orzamentos uns 250 millóns de euros recibidos a maiores do Goberno central unha vez aprobados os orzamentos estatais.

A patronal segue a usar a indefinición económica que di que lle suporá o novo plan como argumento para rexeitar unha actualización dos convenios colectivos, o que á súa vez impide que os traballadores desconvoquen a súa folga

Porén, todo isto non serve para desactivar o conflito porque a patronal segue a usar a indefinición económica que di que lle suporá o novo plan como argumento para rexeitar unha actualización dos convenios colectivos, o que á súa vez impide que os traballadores desconvoquen a súa folga. Fontes da Xunta confían en que esta situación poida desbloquearse agora que o Goberno galego vén de iniciar o proceso de recollida de ofertas e adxudicación das novas concesións. Os argumentos da patronal contrarios ao plan se debilitarán, din, cando as empresas a título individual concorran ao novo plan e comecen a resultar adxudicatarias, lexitimando así implicitamente o novo modelo da Xunta á espera de que a realidade do que suceda a partir de agosto dea e quite razóns a uns e outros.

Para forzar en certo sentido que as propias empresas amosen interese por concursar ao plan que din rexeitar, a Xunta ten na súa man a baza de poder adxudicar os novos servizos a dedo se non atopa empresas interesadas. Isto é, o Goberno galego confía en que as empresas desconfíen unhas de outras e comecen a romper a unidade e a presentarse ao novo plan polo medo de que outras o fagan e sexan elas as que queden sen novos servizos.