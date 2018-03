7 de cada 10 pensionistas reciben menos de 1.000 euros mensuais

A pensión media mensual en Galicia sitúase nos 879,89 euros, pero este importe medio varía en función de varios factores, coma o xénero e a idade, e tamén en función do salario acadado ao longo da vida laboral, que é máis elevado en certos sectores, coma o industrial. É por isto que tamén entre uns e outros concellos se atopan diferenzas importantes.

As pensións máis altas localízanse nas zonas urbanas e tamén en lugares cunha importante presenza industrial, como As Pontes, Cervo, Xove ou Carballeda de Valdeorras. E as máis reducidas atópanse nas localidades máis rurais e envellecidas e, en xeral, nos concellos cunha maior porcentaxe de poboación dedicada ao sector agrogandeiro.

As Pontes rexistra de feito a pensión media máis elevada (1298,03 euros mensuais), seguido de Fene, Cervo, Ferrol e Mugardos. As pensións máis reducidas corresponden a varios concellos ourensáns, pero tamén do interior da provincia da Coruña: Vimianzo, Val do Dubra, Tordoia, Sarreaus, Santa Comba, Baltar, Ramirás, O Irixo, Padrenda, Quintela de Leirado e Avión (este con 577,7 euros).