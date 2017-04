Así callou o mito da "imposición do galego" entre a mocidade

Feijóo e Vázquez presentan o decreto, o 30 de decembro de 2009 Xoán Crespo Aula de Secundaria nun instituto galego © Xunta

Díxoo o presidente da Academia nunha recente entrevista en Praza: aquela campaña contra a lingua que impulsaron da man o PP e minoritarias asociacións na precampaña e campaña electoral de 2009 "foi unha manipulación política do galego". Fortalecida mediaticamente, e materializada na derrogación da política lingüística vixente para dar paso ao contestado decreto do plurilingüismo, foi moito máis aló. Fomentou prexuízos arredor do idioma propio, fixo agromar un discurso a prol da suposta liberdade que supoñía minguar máis a presenza do galego na escola e mesmo creou mitos como o de "dous ao caldeiro". Pero callou. Non só entre os predispostos senón tamén entre os que non amosan belixerancia ningunha coa lingua. Mesmo entre a xente nova. Así o certifica o Consello da Cultura Galega (CCG) no completo informe Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia.

O documento, con análises cualitativas mediante grupos de conversa e unha completa enquisa, afonda nos usos, actitudes e visións que os mozos e mozas teñen sobre o galego. Compróbase a alta valoración do idioma, pero tamén o pesimismo sobre o seu futuro e os prexuízos instaurados arredor del; tamén como a mocidade abandona a lingua propia a medida que se achega ao lecer e ás amizades e se afasta da familia e do centro de ensino.

Nas súas conclusións do estudo, o CCG repara non feito de que a escola, "pese a ser o lugar onde moitos mozos e mozas aprenden a lingua, non semella funcionar como un elemento dinamizador do uso do galego". Máis ben, acalra, serve como "reflexo do status da lingua en cada lugar": os galegofalantes ven como o galego ten unha presenza importante no ensino, mentres que os que non o son vena menor.

Así, a percepción que ten a xente nova das linguas no sistema educativo varía. Mentres que para algunhas persoas a escola é fonte de competencia lingüística, para outros "é un atranco porque lles xera confusión ao teren que aprender determinadas materias en galego". Tal e como indica o CCG, agás aqueles cun discurso acorde coa normalización, "non se ve ben que se esixa o uso do galego na escola, nin que esta lingua sexa acaída para aprender contidos técnico-científicos". É, xustamente, o discurso impulsado pola dereita política e algunha asociación e que se plasmou normativamente no decreto, que vetou o galego para as materias científicas e técnicas.

Malia que a mocidade aposta por que ten que ser o sistema educativo quen debe encargarse da supervivencia do idioma, hai "actitudes belixerantes" co seu uso. Non son maioritarias nin claras, pero o CCG advirte que "existen individuos que sosteñen unha visión moi negativa da lingua". "É unha actitude minoritaria, case residual, pero que non ten parangón ao falar do castelán", di.

Ademais, tamén se atopa "estendido" entre parte da mocidade o discurso de "liberdade" e "imposición" do que tanto se tirou naquela campaña electoral e en anos posteriores por parte do PP e colectivos afíns. Son aqueles mozos, destaca o informe do CCG, que "reivindican a liberdade á hora de empregar o castelán nas materias nas que é obrigatorio aprender ao galego, pero non ao revés". "É un discurso no que o galego non debe supoñer obrigas e no que só o castelán ten ese privilexio", destacan sobre unha argumentación tantas veces empregada e cuxa posibilidade foi negada mesmo por varias sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anulou parte do decreto.

"A mí, como me obligaron a hablar gallego, ¡le pillé tanto asco! No por el idioma en sí, porque es un idioma bonito, porque tú lo escuchas y… pero es como… ¡no! A mí, si me obligas a algo, ¡no lo voy a hacer", di unha das persoas dos grupos de discusión nos que se basea parte do informe. Mesmo en rapaces galegofalantes chega a manifestarse esa idea de "imposición", aínda que de maneira menos clara e en moita menor medida. Como advirte o CCG, esa representación "ten unha certa preeminencia na poboación urbana castelanfalante".

O informe destaca que "o discurso normalizador ou militante tamén se atopa entre a mocidade" e é esta parte a que "opta por transmitir o galego aos seus fillos e fillas". Pero iso non é o habitual. A xente nova ve un difícil futuro para a lingua e cren que cómpren esforzos para revitalizala, pero teñen un "escaso compromiso con ese futuro no referente a usar o galego". "Cando se lles pregunta pola lingua de transmisión á súa descendencia, a maioría opta polo castelán", destaca o CCG, e mesmo os monolingües en galego, "pese a ter clara a necesidade de falarlles galego aos descendentes, non descartan a transmisión familiar do castelán".

Alén disto, a mocidade galega "manifesta un consumo baixo de medios en galego, especialmente aqueles mozos e mozas que usan menos esta lingua, mais tamén entre os/as que se declaran consumidores/as habituais de medios". "Algúns, sobre todo os monolingües en galego, critican a falta de autenticidade do galego que se emprega nalgúns casos", di o informe.

Como propostas, o CCG advirte que o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega "ten plena validez" e enumera unha serie de proposicións que se derivan directamente da investigación realizada. A "básica", di, é "deseñar un proxecto de fomento da lingua galega para toda a sociedade, pois se non é así é inviable que se acaden melloras reais e efectivas entre a xente moza" e facelo con orzamento e plans locais.

Para o CCG, "trátase de construír un discurso sobre o plurilingüismo con base no galego no que se demostre a utilidade e viabilidade deste" e tamén de buscar "o consenso entre os partidos políticos para excluír a lingua galega da loita partidista". "Cómpre unha mudanza do discurso institucional de cara á lingua galega para que a sociedade perciba que é un elemento potenciador da cohesión social", di.

Ao tempo, o Consello da Cultura cre que "cómpre intervir sobre a transmisión familiar da lingua galega para deter/reverter o proceso de desgaleguización inicial". E respecto disto, ao igual que fixera o Consello de Europa en diferentes ocasións, insta a Xunta a "unha oferta de educación infantil en galego que garanta o ensino nesta lingua nos primeiros anos de escolarización, tal e como recolle a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias". Segundo os últimos datos, o 40% dos centros infantís das cidades non emprega para nada o galego e o 76% usa maioritariamente o castelán.

Tamén fala das "necesarias accións para ampliar o uso do galego nos contextos castelanófonos" porque, di, "só un uso preferente do galego pode garantir unha competencia bilingüe". E reclama fomentar máis o galego nos medios, impulsar a cultura na lingua propia ou "coidar a locución nas canles públicas". Precisamos, segundo o CCG, "accións que fomenten esa predisposición positiva cara ao galego na mocidade e desenvolver esa dimensión xa na infancia".