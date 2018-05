Fomento tira de autobús para presentar a futura mellora do tren a Lugo tras descartar que teña AVE

En Lugo as dúas institucións salientaron que as melloras anunciadas polo ministro non son o AVE que prometera o presidente Feijóo

A promesa de melloras futuras do tren entre Ourense e Lugo non convenceu este luns nin ao Concello e a Deputación de Lugo nin aos grupos da oposición no Parlamento de Galicia. En Lugo as dúas institucións salientaron que as melloras anunciadas polo ministro non son o AVE que prometera o presidente Feijóo, ao que piden explicacións. Ao tempo, desde Santiago os grupos da oposición criticaron como “propaganda” os anuncios realizados este luns para Lugo. O portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, lembrou que non só Lugo non terá AVE senón que este non chegará totalmente a Ourense ata mediados da próxima década, cando se remate a aínda non iniciada variante entre esa cidade e Taboadela. Pola súa banda, a portavoz do BNG, Ana Pontón, lembrou que os anuncios de Fomento non se corresponden co realmente consignado nos orzamentos do Estado, contías moi inferiores que non permiten avanzar na mellora efectiva da liña.