Nove anos despois de que Feijóo prometese pagar o AVE Ourense-Lugo, Adif inicia a supresión de 36 pasos a nivel

David Lombao | @davidlombao

A de Lugo é unha das batallas electorais esenciais para o PP nas eleccións municipais do vindeiro 2019. Os conservadores non gobernan a cidade da Muralla dende 1999 e aquela primeira perda de poder foi un duro golpe que se viu duplicado oito anos despois ao seren desbancados tamén da presidencia da Deputación Provincial. Para poderen optar á cobizada cadeira do Pazo de San Marcos lograr a alcaldía lucense é transcendental. E para tentaren optar a ela procuran dende hai anos apagar dous dos principais incendios políticos da contorna: o sanitario e o ferroviario. Nesta lóxica encádrase a xuntanza mantida a pasada semana pola cúpula do PP de Lugo co presidente de Adif, Juan Bravo, que tras se reunir cos populares recibiu esta semana á alcaldesa da cidade, a socialista Lara Méndez, quen solicitara este encontro en maio do pasado ano.

O treito máis contemporáneo dese conflito que liga o PP co tren de Lugo non é posible comprendelo sen a promesa formulada por Alberto Núñez Feijóo no mitin co que, no lucense auditorio Gustavo Freire, abriu a precampaña galega de 2009 ao carón de Mariano Rajoy. O actual presidente fixo o inédito anuncio de pagar "con cartos da Xunta" a liña de AVE entre Ourense e Lugo se chegaba ao cargo que logrou apenas dous meses máis tarde. Pero a promesa, como era previsible, nunca tornou en realidade e as vías lucenses seguen tan atrasadas como naquel momento.

O propio Ministerio de Fomento desbotou de vez pola vía dos Orzamentos o pasado ano a posibilidade de construír nun futuro próximo esa liña de alta velocidade, pero ese descarte non impediu que o PP lucense saíse da xuntanza con Adif asegurando ter o "compromiso" de que sairá adiante. En rigor, as obras ferroviarias por importe de 700 millóns anunciadas pola formación non son outras que as de modernización da liña convencional, isto é, o proxecto plurianual que xa estaba contemplado e do que forman parte as supresións de pasos a nivel que agora comezan o proceso para seren contratadas.

Mentres a alcaldesa se dirixía á xuntanza con Adif, o delegado da Xunta deu en anunciar avances para o proxecto da intermodal, que levaba máis dun lustro parado

Neste escenario é no que chegou, esta mesma semana, a xuntanza da alcaldesa co propio Bravo. Ante a posibilidade de que a rexedora regresase de Madrid coa constatación de que non hai máis obras que as de modernización xa previstas, un dos cargos populares máis implicados na batalla preelectoral, o delegado da Xunta na provincia, José Manuel Balseiro, decidiu aplicar un xiro ao guión cando a alcaldesa se atopaba "de camiño a Madrid". O dirixente mariñao deu en anunciar que o Goberno galego tiña rematados os estudos previos sobre a futura estación intermodal de Lugo e que o proxecto custaría uns 6,5 millóns de euros.

"O maior sorprendido foi o presidente de Adif", asegurou Méndez, quen saíu da xuntanza con Bravo co compromiso dunha "xuntanza a tres bandas na semana do 22 de xaneiro" entre Concello, Xunta e o propio Administrador de Infraestruturas Ferroviarias" para abordar a intermodal, un proxecto que leva máis dun lustro no caixón de compromisos pendentes. "Avanzar na intermodal é o único que nos garante que o AVE chegue a Lugo", afirma a alcaldesa, quen insta o Goberno galego a traducir os anuncios en compromisos orzamentarios. Na actualidade, lamenta, Lugo "é a única das grandes cidades galegas para a que non hai" fondos "autonómicos nin estatais para unha infraestrutura deste tipo". A batalla de Lugo volve viaxar en tren.