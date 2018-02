Fomento teima en defender o veto ao traspaso da AP-9 a Galicia cun cálculo económico falso

Íñigo de la Serna e Alexandra Fernández, durante o debate no Congreso sobre a AP-9 CC BY-SA Praza Pública

O prolongadísimo proceso político en torno á transferencia á Xunta das competencias sobre a autoestrada AP-9 entrou nunha nova fase a finais de 2016. Co nomeamento de Íñigo de la Serna como novo titular de Fomento o Ministerio pasou de arrodear o debate con argumentos financieros ou políticos máis ou menos difusos a negarse abertamente ao traspaso reclamado por unanimidade dende o Parlamento de Galicia ao considerar que a competencia debe manterse "onde está", no Goberno de España. Así e todo, cando a Cámara galega redactou a reclamación por segunda vez o departamento encabezado por De la Serna regresou ao camiño que transitara a súa predecesora, Ana Pastor, o dun argumentario financeiro que levou este mércores ao propio ministro a defender o veto nunha resposta parlamentaria a En Marea baseándose nun cálculo económico falso.

Cando o lexislativo galego pediu a transferencia por primeira vez fíxoo nunha lei que contemplaba, a xeito de hipótese, un eventual rescate da concesión. Ese escenario hipotético serviulle ao gabinete de Mariano Rajoy para exercer a capacidade de veto por motivos económicos que lle outorga a Constitución, aínda que con cifras erróneas.

O ministro De la Serna recupera o argumentario económico que non se corresponde co eventual custo real nin co texto da lei aprobada en Galicia por unanimidade

Como avanzou Praza.gal, o Executivo central valoraba o eventual impacto do rescate facendo unha simple multiplicación: a media dos ingresos anuais de Audasa por peaxe polo número de anos que restan ata a fin da concesión, en 2048. Chegaba así á conclusión de que custaría uns 4.300 millóns de euros. No entanto, ese cálculo ignoraba os preceptos da Lei de Contratos do Sector Público e parámetros imprescindibles á hora de valorar unha empresa titular dunha concesión pública, como a parte da concesión xa amortizada e o seu valor actual ou os beneficios da compañía nos últimos cinco anos. Se o fixese, o resultado oscilaría entre 2.500 millóns e 3.000.

Esgrimir estas contas erróneas como resposta á primeira lei torna agora en defensa dun cálculo falso para retrucar á segunda, aprobada conxuntamente en Galicia por PP, En Marea, PSdeG e BNG previo asesoramento do equipo xurídico do Parlamento. Neste segundo intento o Ministerio respondeu cun novo veto á tramitación da lei no Congreso procurando unha nova arquitectura para a negativa a partir doutra hipótese: que, ao asumir as competencias a Xunta podería rebaixar as peaxes e non compensar a través delas as obras de ampliación da autoestrada ou as bonificacións ao custo nalgúns traxectos, o que obrigaría o Executivo central a gastar máis diñeiro, teorizaban.

Alexandra Fernández (En Marea) censura que o Goberno central bota man da "escusa" económica de "forma tan pouco rigorosa" que esgrime "datos inchados e falsos" para bloquear a petición galega

Con este pano de fondo, e despois de que PP e Ciudadanos ratificasen o bloqueo á lei galega o pasado outubro facendo valer a súa maioría na Mesa do Congreso, a deputada Alexandra Fernández cuestionou este mércores a De la Serna sobre se ten pensado "seguir vetando" a transferencia. Na súa resposta á parlamentaria de En Marea o ministro teimou en que permitir que esa lei chegase a votarse e aprobarse suporía "un incremento orzamentario de máis de 4.000 millóns de euros".

O Goberno do PP, lamentou Fernández, utiliza a "escusa" económica "de forma tan pouco rigorosa" que mesmo ignora que "na segunda iniciativa se retirou calquera mención ao rescate" para poder seguir empregando "datos inchados e falsos". En calquera caso, censura, o que transloce esta postura política é un "ánimo recentralizador" que non existiu, por exemplo, cando Catalunya e Euskadi si lograron traspasos de autoestradas. "Considera que somos menos?", preguntou Fernández, quen lamenta que con este "boicot por medo a perder unha votación" o PP estea a "cargarse os principios democráticos" e "a autonomía do Parlamento galego coa complicidade de Feijóo", chegando a "reducir" ambas Cámaras "a unha farsa". Non obstante, advirte, En Marea vén de presentar unha proposición de lei de seu para volver reclamar no traspaso.

O ministro presume da obra de Rande no inicio do novo corte

"Conseguimos poñer en marcha a ampliación de Rande", di De la Serna ao día seguinte do inicio dos novos cortes para rematar a obra, que se producen tamén durante o día malia a súa promesa hai dous meses de que serían nocturnos

Como adoito, De la Serna contrapuxo o bloqueo ao traspaso co que considera "mostras máis que evidentes do compromiso" do seu departamento con Galicia en xeral e coa mellora da AP-9 en particular. Alén de negar que o PP estea, como acusou Fernández, a "votar a prol de Audasa", o ministro defende que mentres garante que a autoestrada "siga pertencendo ao Estado" impulsa avances como "asumir dende o Estado os gastos nos que viña incorrendo a Xunta" polas bonificacións de peaxes no Morrazo e na Barcala -polos que o propio Ministerio admitiu "enriquecemento inxusto" da concesionaria- e ademais, "conseguimos poñer en marcha a ampliación da ponte de Rande ou a circunvalación de Santiago".

Deste xeito, De la Serna gábase do remate dos traballos na ponte sobre a ría de Vigo vinte e catro horas despois de que regresasen os atascos por mor das obras a este punto da AP-9. A razón, como informou este diario, é que a inauguración da ampliación se produciu sen que os traballos estivesen rematados, labor que agora si se fará e que non finalizará cando menos ata o verán, segundo estima o propio Ministerio. Porén, mentres que o 20 de decembro, nunha visita a Galicia, o propio ministro asegurara que os traballos pendentes para rematar “algunha cuestión do taboleiro central” de Rande se realizarían “en período nocturno”, a realidade é que os cortes de carrís e os desvíos do tráfico están a ser permanentes tamén durante o día.