1er Rencontre International d’Hommage à Picasso. Vallauris, 1972

Tot va començar el 22 de novembre de 1971 quan vaig rebre una trucada telefònica de Jordi Costa a les tres de la matinada per dir-me que el Taller de Picasso s’estava cremant perquè hi havien llençat uns explosius per la finestra, i que havien arribat els bombers per apagar el foc. (…) em vaig trobar amb un espectacle horrorós: tots el quadres estaven cremats, les parets eren de color negre (Santiago Palet, 2022).

Cara finais do ano 1971, co gallo do 90 aniversario de Pablo Picasso, en bastantes cidades españolas programáronse homenaxes a prol do pintor malagueño. Xa coa ditadura ben andada, e forzando situacións para liberdades non contempladas nas leis franquistas, esa efeméride semellaba un bo intre para reivindicar ao artista universal, unha das bestas negras do réxime fascista.

Ao tempo -no senso contrario-, desde as cavernas do franquismo xurdiron propostas para contrarrestar precisamente esas accións. Os cans das xuventudes fascistas saíron dos negros tobos dispostos a non consentir tal cousa. A arte molesta.

Os dirixentes de ultradereita atoparon nunha peza que Picasso fixera en 1937 -xusto ao acabar o Guernica- o pretexto perfecto para encirrar os seus cadelos. A obra picassiana, elaborada 33 anos antes!, leva por título Sueño y mentira de Franco, unha serie de gravados que formaban parte do mesmo proxecto que o artista concibira (xunto co tapiz Guernica) para o Pavillón da II República Española, creado por Sert para a Exposition internationale des arts et des techniques appliqués à la vie moderne, 1937, París. (Co gallo dos Xogos Olímpicos de Barcelona, 1992, erixiuse no barrio excéntrico barcelonés de Horta unha réplica exacta do Pavillón da II República, tal cal o deseñara e levantara Sert. Hogano, ese emblemático edificio alberga o Centro de Estudios Históricos Internacionales e a Biblioteca del Pabellón de la República, cun dos fondos máis importantes a escala mundial sobre a Segunda República, a Guerra Civil, o franquismo, o exilio e a transición en España e Cataluña).