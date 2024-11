22 anos despois, o PP comete os mesmos erros

O goberno de Mazón, como xa ocorrera cos de Fraga e Aznar, cometeu tres erros importantes: minusvalorar a gravidade do que estaba sucedendo; exhibir un grande nivel de incompetencia no manexo dos recursos dispoñíbeis e utilizar a mentira como ferramenta para sementar a confusión e diluír as súas propias responsabilidades.

Cando se repasa a actuación dos xestores públicos involucrados é cando aparecen o maior número de coincidencias. O goberno de Mazón, como xa ocorrera cos de Fraga e Aznar, cometeu tres erros importantes: minusvalorar a gravidade do que estaba sucedendo (se o presidente da Xunta foi de caza nos primeiros momentos, o da Generalitat tivo un longo xantar privado cando as treboadas xa estaban enriba); exhibir un grande nivel de incompetencia no manexo dos recursos dispoñíbeis e utilizar a mentira como ferramenta para sementar a confusión e diluír as súas propias responsabilidades.

Nos anos que levamos deste século, diversas Administracións públicas dirixidas polo PP tiveron que enfrontar traxedias graves (Prestige; atentados do 11-M de 2004; accidentes do Yak-42, do metro de Valencia e do tren Alvia en Angrois; as inundacións destes días...) que permitiron constatar un denominador común: a non asunción de responsabilidades políticas por parte dos xestores concernidos. Nin presidentes do goberno do Estado e/ou das CC.AA afectadas, nin ministros e conselleiros: ninguén quixo dimitir polos erros cometidos, incumprindo asi unha regra non escrita que resulta básica nun sistema democrático de calidade. Carlos Mazón e Alberto Núñez Feijoo seguen instalados na mesma lóxica a pesar do insufríbel número de vítimas mortais rexistradas. A partir de agora fican descualificados para esixir a outros cargos públicos as responsabilidades que eles non practican. As reiteradas peticións de dimisión de Pedro Sánchez emitidas nos últimos meses polo máximo dirixente do PP pasan a configurar o manual de incongruencias de quen, presidindo a Xunta, xa demostrara a grande distancia entre as prédicas realizadas na oposición ao bipartito e as políticas realizadas dende San Caetano.