26 anos sen Gloria Fuertes, Poeta de guardia

En “Sale caro ser poeta”, Gloria Fuertes expón a súa concepción desasosegada do oficio poético. A poeta, ademais de traballar como o resto de persoas que non teñen a súa mesma ocupación, non é capaz de conciliar o sono pensando e atormentándose porque é un ser inquieto e con preocupacións de todo tipo que non lle permiten descansar:

La duda me acribilla todo espanta;

comienzo a ser comida por las sombras

las horas se me pasan sin bostezo

el dormir se me asusta se me huye

-escribiendo me da la madrugada-.

Tamén neste poema, como tantos outros poetas fixeron ao longo da historia, Gloria Fuertes opón a figura da poeta ao resto do mundo:

Y luego los amigos me organizan recitales,

a los que acudo y leo como tonta,

y la gente no sabe de esto nada.

Na última poesía, “Aquí estoy expuesta como todos”, Gloria Fuertes equipara a figura da poeta coa santidade:

Esto de escribir esto es horroroso,

-un día moriré de amar a alguien-,

lo llaman ser poeta y es ser santo,

nadie nos canoniza pero andamos,

con raras aureolas por las sienes,

por las noches a veces relucimos,

con invisibles seres conversamos,

apariciones múltiples tenemos

y dormimos sentados en la sala.

En conclusión, ser poeta -que non poetisa- era para Gloria Fuertes un oficio sacrificado, pero co que ser útil para acompañar e defender ao pobo -claro exemplo diso son os seus numerosos poemas en contra das guerras e a favor da paz-. Hoxe, 26 anos despois do seu falecemento, todos estes versos do seu poemario máis emblemático, Poeta de guardia, están máis vivos que nunca e, quizais, a mellor forma que poidamos ter de homenaxear á poeta e a súa poesía sexa (re)léndoa. Fecha este escrito o epitafio da súa lápida, localizada no cemiterio de La Paz de Alcobendas:

Gloria Fuertes

Poeta de Guardia

1917-1998

Ya creo que lo he dicho todo

Y que ya todo lo amé.

G.F.