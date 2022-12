50 anos de 'O meu país' de Miro Casabella

Como é posible que no cincuentenario desta canción musicada e interpretada por Miro Casabella, sobre o poema de Xoán M. Casado (1949-2002) non tivera nin unha soa referencia, en todo o ano que remata agora, na prensa galega xa fora española e españolista, galeguista ou nacionalista?

Esta fermosísima canción gravouse en Barcelona nos Estudos de RCA, en 1971 aínda que saíu en 1972. Tratase dun single coas cancións Como os vellos trobeiros (cara A) e O meu País (cara B), editado por EMI-REGAL, coa colaboración de Música del Sur que dirixía Salinger. Disco de 45 RPM.

Foi presentado na galería e librería de Sargadelos de Barcelona por insistencia de Isaac Díaz Pardo, que tanto admiraba a cantautor do Valadouro, que neses días facía o servizo militar. Nese contexto tamén se inauguraba a semana do libro galego na cidade condal e que tería continuación no Castro de Sada (A Coruña) fito tamén tan importante como ignorado. Co disco editáronse tamén as dúas cancións traducidas ao castelán e o catalán (obra do escritor Jaume Picas i Guiu (1921-1976) e un texto introdutorio do propio Miro Casabella.