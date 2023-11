6º da ESO e primeiro de nada

Coincidía estes días con algunhas profesoras de universidade: unha de Farmacia comentaba que o alumnado chegaba sen saber facer regras de tres, algo esencial nese campo e do que, como lle insistiu aos discentes, eran capaces os nosos avós, non alfabetizados. As dos ámbitos de Humanidades compartían comigo certa preocupación porque estabamos a constatar dificultades xerais na comprensión de textos e na mesma escrita

Coincidía estes días con algunhas profesoras de universidade: unha de Farmacia comentaba que o alumnado chegaba sen saber facer regras de tres, algo esencial nese campo e do que, como lle insistiu aos discentes, eran capaces os nosos avós, non alfabetizados. As dos ámbitos de Humanidades compartían comigo certa preocupación porque estabamos a constatar dificultades xerais na comprensión de textos e na mesma escrita: puntos antes de pronomes relativos, perda do réxime de maiúsculas e minúsculas e quen pon acentos vai para Premio Nacional, ironicei. É difícil corrixir os erros ou as derivas nas estruturas gramaticais porque ás veces @ propi@ alumn@ é incapaz de recoñecer un suxeito –moito menos as funcións doutros sintagmas-. Dende o meu punto de vista, algo ten que ver isto coa denostación da sintaxe. Por moito que non guste ás mentes máis aparentemente literarias, é necesaria para favorecer un pensamento estruturado. De feito, un alumno me preguntaba estes días de onde vén a palabra frase: de referirse, con deíxe, a unha realidade, de sinalala coa linguaxe, posteriormente. A raíz etimolóxica máis profunda remontaríase ao indoeuropeo e vincularíase ao pensar. É dicir, organizar frases garda relación co pensamento lóxico.

As profesoras da universidade, obviamente, pensan que os problemas veñen dos ciclos inferiores. As profesoras de secundaria ou bacharelato tamén pensamos o mesmo: a uns rapaces que se achegan á maioría de idade lles resultaba complexo comprender, estes días, o emprego dos tempos compostos nunha lingua estranxeira. Se estamos empezando a ser usuarios das linguas, polas modas pedagóxicas, e non comprendemos a estrutura ou funcionalidade, como se pode, traéndoo ao meu campo, ensinar filosofía? Pódese si se entende por filosofía un xogo posmoderno para a integración de valores hexemónicos. De entendela como un instrumento máis para o desenvolvemento do pensamento abstracto, resulta un arduo traballo con pobres resultados: hai que pasar, nun ano, de organizar frases e parágrafos articulados con dificultade a compor un comentario de texto (filosófico). Esta formulación pedagóxica contén un dilema laboral e deontolóxico: a inspección visitou a alguén que suspendía “a demasiadas persoas”. Cando aprobou a todas, non volveu máis.

Que debo facer? Tentar parar soa un tsunami e morrer afogada? Ao fin e ao cabo, para que serve o pensamento abstracto e a capacidade de razoamento nunha época como a nosa? En primeiro lugar, simplemente cómpre lembrar a reflexión de Arendt que disparaba cara os réximes que suspendían a capacidade de pensar, pois niso consistían os totalitarismos. Vinculado ao punto anterior, serve para o desenvolvemento da capacidade ética, isto é, para poder reflexionar sobre o comportamento propio, o que asegura sociedades de benestar. É certo que o benestar pasou a entenderse unicamente como elemento material, e, neste sentido, tamén é necesaria a abstracción, o pensamento, e a responsabilidade ética: acaso non queremos ir ao médico e que saiba atendernos emocional e profesionalmente? Se imos ao taller ou se chamamos a un servizo de telefonía móbil, o mesmo: queremos que nos solucionen o problema e de xeito honrado. Mirade: o outro día fun á óptica para a recollida anual de lentes de contacto. A dependenta, moi nova, púxose nerviosa e daba mostras de non entender que non me tiña que dar cinco caixas, porque seis por catro xa son vinte e catro. Tivo que consultalo cunha compañeira. É dicir, as funcións profesionais, isto que tanto interesa por veces á sociedade ben pensante, tampouco se poden desenvolver debidamente e o que coñeciamos ata o de agora, que era mellorable, empeza a desmantelarse.