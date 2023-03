A bancocracia, a ditadura dos bancos

"Mentres o discurso oficial dos banqueiros e dos gobernos afirma que os bancos", logo da crise bancaria do 2008- "procederon a unha limpeza dos seus activos e a unha apropiada cura de adelgazamento, eso no é o que pasa na realidade" (ERIC TOUSSAINT: "Bancocracia")



O risco que pode supor a crise do Silicon Valley Bank (SVB) dependerá de se as startups son ou non a punta do iceberg de algo mais grande e amplo tal que desate a desconfianza dos investidores provocando un colapso dos mercados financeiros de consecuencias devastadoras para o Sistema Financeiro Internacional. Algo que, coñecendo o funcionamento dos grandes bancos nos se debera descartar dada a fraxilidade dun sistema creado no marco e ao amparo da globalización neoliberal.

Experiencias anteriores como sucedeu co "caso Madoff" ensinan que o que inicialmente parece anecdótico pode chegar a converterse en estrutural dados os problemas sistémicos da banca internacional que se manteñen actualmente sen grandes cambios polo que non cabe descartar nada, diga o que diga o Presidente dos Estados Unidos o señor Biden, que apenas se diferencia do que no seu día dixera o que daquela era seu Presidente, o señor Barak Obama cando estoupou a crise bancaria xa coñecida (2008)

Por que estas crises serven para poñer de novo en evidencia que todas aquelas declaracións altisonantes que se fixeran na primeira xuntanza do G.20 -2,3 abril de 2009- que seguiu a crise bancaria de 2008 relativas a regulación, a transparencia e o control dos mercados financeiros, todas ou case todas se fixeron cara a galería. Realmente os cambios foron tan mínimos que se pode dicir con total seguridade que estamos na mesma situación de desregulación e falta de transparencia que cando a crise anterior. Incluso nos podemos preguntar: volverán as operacións públicas de salvamento?.