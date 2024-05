A castelanización do léxico cos neoloxismos e estranxeirismos

A RAG na súa introdución das NOMIG, no punto cuarto dos seus principios proclama: “Para o arrequecemento do léxico culto, nomeadamente no referido aos ámbitos científico e técnico, o portugués será considerado recurso fundamental"

A RAG na súa introdución das NOMIG, no punto cuarto dos seus principios proclama: “[...]. Para o arrequecemento do léxico culto, nomeadamente no referido aos ámbitos científico e técnico, o portugués será considerado recurso fundamental, [...]”; e no terceiro da conclusión: “Valorar a contribución do portugués peninsular e brasileiro, mais excluír solucións que, [...], sexan contrarias á estrutura lingüística do galego. [...]”.

Semella que pouco se pode obxectar a esta preferencia terminolóxica polo portugués pra completar as grandes lagoas de léxico patrimonial que o galego ten como consecuencia da súa ausencia secular como lingua creadora e difusora de cultura e ciencia. Se hai que servirse dun idioma pra usalo como o noso modelo de lingua culta e científica e, por conseguinte, o fornecedor do léxico culto e científico, sen dúbida é o portugués, a nosa lingua xemelga, o máis axeitado.

Daquela, cal é o motivo do gran desaxuste entre o que se defende nas NOMIG e as escollas léxicas de orixe esóxena que podemos consultar no dicionario da RAG? Inda que os exemplos son miríade, velaquí como mostra un cento de tanta disimilitude (gl-pt):