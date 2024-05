A Comisión Europea confirma a viabilidade do sistema público de pensións nas décadas vindeiras

A Comisión Europea (CE) publicou en abril o relatorio periódico Ageing Report 2024 (AR 2024). O xornal El Economista titulou Bruxelas destapa o grande buraco das pensións en España. A lectura rigorosa das páxinas 270-272 do relatorio desmente esta alarmista e interesada advertencia.

Segundo a Comisión, a poboación do Estado español aumentará lentamente até o ano 2050 para despois reducirse en 2070 ao nivel do ano 2022. AR 2024 prognostica unha taxa media de crecemento do PIB do 1,2% anual. A mecánica do xuro composto provocaría un crecemento acumulado do 80% para unha poboación estabilizada (gráfica I). De acordo coas previsións da CE, en 2070 seremos un 80% máis ricos, disporemos de case o dobre de bens e servizos por persoa que na actualidade. Só un economista cuxa mente foi formatada ao servizo das finanzas pode non comprender que unha sociedade máis rica poderá pagar unhas pensións suficientes.