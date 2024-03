A corrupción é o sistema. Koldo vs Ayuso, sexamos radicais

Esta é a única conclusión da pequena liorta entre Sánchez e o amigo do narco, Feijoo: o capitalismo -é dicir, o negocio á conta do que sexa- ao que todos se apuntan é a raíz do problema.

Non significa exculpar aos "ayusos" ou "koldos", que son uns beneficiarios "colaterais" que, como os voitres, aprovéitanse das migallas que caen das mesas dos grandes conglomerados industriais e financeiros, migallas que en termos comerciais chámanse "comisións".

Ir á raíz do problema non é insultarse mutuamente, senón ser radical na análise e a procura de solucións ao problema, e este non a ten mentres a sociedade réxase polas leis do mercado, onde sempre haberá grandes beneficiarios e comisionistas.