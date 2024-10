A defensa das pensións públicas como un dereito adquirido de carácter salarial

No caso das pensións contributivas estamos, neste momento, nunha loita entre os que queren “xestionar” para o seu beneficio privado ese 11,5% do PIB e os que esiximos que siga a ser xestionado por todos, de forma pública, como o dereito dos traballadores que é

Pero nestes tempos neo-liberais que nos toca vivir xurde un problema, as pensións contributivas (públicas e de reparto) supoñen o 11,5% do PIB, segundo datos oficiais do 1 de xaneiro deste ano i. Moitos cartos. E claro, seica os avariciosos do sistema capitalista deberon de se preguntar: Por que ten que xestionalas o estado (a través da Seguridade social)? Por que non as privatizamos e as xestionamos “nós” (a través dos bancos, por exemplo)? Canto non gañariamos? (lembremos: o insaciábel capital sempre quer máis capital).

Pero, claro, deberon seguir preguntándose, como facelo? A xente non vai renunciar a un sistema (o público) que está funcionando ben para meterse nun outro, (o privado) que, en fin... que ofrece dúbidas... ou certezas. (Ver por exemplo esta análise do compañeiro de Modepén Xabier Pérez Davila ii).

Ben, resulta que a patronal sabe desde hai tempo como facer estas cousas. Cando menos desde o xiro neo-liberal de finais do século pasado, cando estabeleceu o que parece un esquema-tipo, válido para a sanidade, a educación, a vivenda, a enerxía, a banca... o que sexa: Primeiro hai que deteriorar o público. Segundo hai que “explicar” que, “inevitabelmente”, o privado funciona sempre mellor (o relato). E terceiro hai que crear mecanismos de privatización (desenvolvín algo máis esta idea neste artigo de hai un ano iii).

En definitiva, no caso das pensións contributivas estamos, neste momento, nunha loita entre os que queren “xestionar” para o seu beneficio privado ese 11,5% do PIB e os que esiximos que siga a ser xestionado por todos, de forma pública, como o dereito dos traballadores que é. Unha loita na que pretendemos:

- Impedir e mesmo reverter o deterioro das pensións:

Ningunha persoa pensionista por baixo do salario mínimo interprofesional (SMI). Eliminación dos coeficientes redutores da xubilación anticipada para as persoas que cotizaron 40 ou máis anos. Derrogar as reformas de 2011 e 2013. Recuperar a xubilación aos 65 anos. Rematar coa fenda de xénero. Incrementar a porcentaxe do haber regulador percibida como pensión de viuvez...

- Denunciar o seu relato e explicar a viabilidade do sistema público:

Un sistema público que é viábel como demostran múltiples análises e no que, como é obvio, sempre se poden realizar as adaptacións necesarias ás novas realidades produtivas como, por outra banda, sempre se ten feito iv.

E reclamar en especial a auditoría das contas da Seguridade Social aprobada no Parlamento español, que debería estar finalizada legalmente en xuño de 2022 e desmontaría (iso si se sabe, ver v) a falsa montaxe do déficit da Seguridade social.

- Denunciar o novo mecanismo de privatización aprobado, os “plans de pensións de empresa”, do que xa temos, lamentabelmente, datos para analizar (o recentemente aprobado convenio da construción) vi