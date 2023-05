A esquerda pusilánime e a voglia di vivere

Hai décadas que as esquerdas postmodernas abandonaron o valor xustiza e a categoría clase para parapetarse á defensiva nunha reivindicación narcisista da identidade lingüística, cultural, racial, étnica, relixiosa e tutti quanti. Este movemento defensivo e de autoreclusión no propio guetto identitario, foi, segue e seguirá sendo o motivo ético e político polo que, en nome dun realismo moi conservador que pregoa unha eficacia bastante ineficaz –habida conta da visualización dos datos de inserción socio-laboral e condicións de existencia reais de calqueira sector cidadán sesgado polas identidades anteditas-, a única ferramenta de combate que usan as esquerdas realmente existentes é o marketing afectivo: a saber, buscar a empatía -circunstancial- coas identidades minoritarias e, en consecuencia, gañar un voto traballado só en base a xestos e emocións escenificadas, mais non en base en políticas concretas ancoradas na dimensión económica e laboral do valor xustiza.

O máis irónico desta esquerda pusilánime que pregoa o seu sentidiño con tanta paleta compracencia, sesgando aos cidadáns entre aqueles que teñen pensamentos, sentimentos e comportamentos normais e aqueles que non pasan de ser uns excéntricos, é a súa permanente autoidentificación como europeístas, chegando incluso a reivindicar as raíces de Lady Europa sen saber, como non, de qué demo están a falar.

¿Queren vostedes falar de raíces?, ben, pois falemos entón, con seriedade, das devanditas raíces (sic) de Europa (sic) que con tanta pompa pregoa a esquerda do sentido común, sempre presta a coller o látego contra os suxeitos que bastante fan, entre o balbordo desta cultura de masas algoritmizada, con facer valer o seu sentido propio.

O grego antigo ten palabras fermosas para entender e penetrar con maior profundidade na mentalidade da súa civilización clásica e mítico-arcaica. Collamos a palabra askhesis: a askhesis fai referencia ao proceso de iniciación previa que o aspirante a filósofo-rei da idealizada e nunca materializada república platónica debía levar a cabo como requisito sine qua non para chegar a tal condición. Esta askhesis -que nas nosas linguas modernas entendemos como ascesis e que asociamos á práctica da privación de contacto humano, relacións sexuais ou alimentos- forma parte da paideia (educación) que platón propoñía para fortalecer a alma racional dos futuros gobernantes da polis e que tiña ás matemáticas como disciplina clave para provocar unha auténtica e real conversión interior no estudante, de xeito que éste, co paso do tempo e co hábito do uso e a reflexión matemática, sería capaz de ignorar as "sombras das cousas" para ascender ata o grado superior de coñecemento: a noesis ou o coñecemento onde o futuro filósofo-rei da aristocrática e pouco igualitaria democracia ateniense sería xa capaz de contemplar a "auténtica realidade" que constituía o latexar do cosmos: os arquetipos, ideas ou formas que constitúen o principio ordeador do cosmos. Isto é, o logos matemático, as relacións formais de ordenación, proporción e medida que atopamos en tódalas cousas.

A askhesis, así pois, é o proceso mesmo de ascensión racional ata ese mundo, o mundo intelixible ou mundo das ideas xeométrico-matemáticas, onde mora a idea do ben supremo para o individuo e para a polis e que debería materializarse nun concepto de xustiza bastante conservador, por non dicir reaccionario, para a mentalidade moderna; un concepto de xustiza basado na perfecta armonía, equilibrio e paz -de cemiterio- entre clases e no feito de que cada persoa, literalmente, cumpra na sociedade coa función que lle é encomendada por natureza. Só aos escollidos ou opositantes ao título de futuro filósofo-rei da polis -todos, en efecto, fillos da aristocracia grega-, seríalles aberta a posibilidade de acceder a ese coñecemento, a noesis, o que tería como consecuencia a conversión interior da persoa aspirante e a liberación das impurezas dunha alma corrompida polo seu contacto coas paixóns, os afectos e os praceres materiais que estimulan aos cinco sentidos.

Aquí hai un claro punto de converxencia entre filosofía e mitoloxía ritualizada: a filosofía de Platón bebe da fonte dos mitos e ritos órficos, que non son senon unha reinterpretación doutras cosmoloxías e relatos míticos non occidentais nin (sic) Europeos, daí que non teña sentido falar das raíces (sic) da civilización Europea (sic) coma un elemento cognoscitivo, afectivo, estético ou ético-político que sexa exclusiva ou auténticamente europeo. E non só iso: esas mesmas raíces do logos racional, matemático, ordeado, delimitado e preciso -isto é, universal e valido para todos-, que para Aristóteles tiña que aplicarse, no plano legal, a cada circunstancia persoal, e que tiña ao principio de xustiza coma equidade coma criterio por excelencia tanto nos contratos e intercambios comerciais (equidade ou xustiza correctiva) coma na distribución de cargos (equidade ou xustiza distributiva), aposentouse sobre unha estructura social e sobre unha violencia simbólica bastante inequitativa.

Platón sí permitiu o acceso á súa Academia ás mulleres mais non así Aristóteles quen, ademais, non tiña en grande estima ás mulleres debido a unha hipotética maior proactividade e determinación dos varóns -o feito de que o varón sexa a parte activa (sic) na fecundación, sendo as mulleres a pasiva, pareceu ser a observación determinante neste enunciado-, e quen, ademais, enunciou que os escravos, as mulleres, as terras, os apeiros de traballo das terras e os nenos debían ter por natureza a consideración dun mero ajuar particular do verdadeiro propietario do oikos (fogar económico) grego. Tampouco semellaba ter en moita estima aos animais o sabio de estaxira, xa que postolou a intrínseca superioridade do animal-humano sobre o animal non-humano en base a un maior uso dos primeiros das súas facultades intelectivas. Non foi, abofé, moi sagaz na observación do comportamento humano o sabio macedonio.

O mito órfico sobre a orixe e destino da alma, para retomar co anterior, cunha evidentísima similitude coa lenda talmúdica do Angelus Novus ou anxo caído, reinterpretada por Walter Benjamin a modo de alegoría tráxica sobre a condición da humanidade pensante e sentinte no capitalismo contemporáneo, está directamente relacionado coa askhesis: é, de feito, a solución órfico-platónica para a decadencia da alma individual e colectiva; só mediante a formación e hábito continuado no pensamento racional, e a través non só da disciplina matemática senon tamén da formación en música, xeometría e ximnasia, podería a alma humana revertir a súa caída no mundo sensible. Vese, así pois, que dende un plano ontolóxico e metafísico, mais tamén ético-político e gnoseolóxico, a askhesis grega refírese a un proceso de purificación e perfeccionamento non só da alma racional, da mente, senon tamén do corpo, xa que Platón contemplaba o exercicio da ximnasia na súa paideia sen os fins competitivos dos xogos olímpicos. A askhesis, para ser máis preciso aínda, fai referencia a ese proceso de liberación no que a alma logra entender e contemplar os arquetipos, formas ou ideas da metamatemática -dito en xerga moderna- caracterizada pola orde, a proporción e a medida, volvendo así ao lugar orixinario do que a alma nunca debeu sair. Non por acaso Platón afirma que coñecer é recordar: Coñecer é recordar, sí, mais qué é o que sempre se coñece cando se olvida?: son as relacións, proporcións e medidas matemáticas que, mesmo esquecidas, poden ser potencialmente recuperadas e coñecidas, sempre, en calqueira espazo, tempo e lugar. Incluso se o noso corpo morre físicamente, outros volverían a recordalas coma nós as coñecimos.

Mais tamén no ámbito estético, e non só filosófico-científico e ético, tiñan os gregos palabras fermosas: outra desas palabras é katharsis. A khatarsis, segundo Aristóteles, é o efecto que a contemplación dunha obra teatral tráxica ou mesmo cómica tiña nas paixóns do cidadán ateniense medio. Tanto para Platón como para Aristóteles a obra de arte é unha mera mímese (imitación) da natureza, mais non unha representación fidel da mesma. Platón dáballe a esta función meramente imitativa da arte un senso pexorativo e negativo, xa que ao ser o arte a imitación de outra imitación (o mundo natural e empírico, inferior en xerarquía cognoscitiva ao mundo das ideas) nunca podería conectar co mundo verdadeiro do logos metamatemático. Non así Aristóteles, máis down to earth que Platón, quen consideraba que, dalgún xeito, ese carácter imitativo da arte axudábanos en certo senso a entender os fenómenos naturais e sociais. É dicir, aínda que a arte sexa un mero reflexo imitativo do real, ese reflexo imitativo axúdanos a entendelo.

Tamén no plano estético-artístico, a katharsis grega é unha viaxe iniciática semellante, mais non idéntica, á askhesis. O espectador das traxedias de Esquilo, Sófocles e Eurípides logra identificarse coas paixóns e a trama escenificada polos actores no theatron -lugar para contemplar-; actores que portan cada un cadansúa máscara -persoa-. Os gregos consideraban que para mostrar o teu verdadeiro ser, a túa alma, era estrictamente necesaria a máscara. É a máscara a que desvela o noso ser, a persoa que somos: todo o contrario á noción popularizada hoxe en día de máscara coma escondite ou ocultamento do ser. Dise dalguén, na mentalidade moderna, e en senso pexorativo, que quen leva uha máscara e porque ten algo que ocultar, tanto ás persoas particulares como á sociedade, mentras que na mentalidade grega, a máscara é precisamente o único xeito de mostrar, de transparentar, de facer presente aos demais, en público, a propia mismidade, o propio e intransferible ser particular.

Do mesmo xeito que a askhesis purga un pensamento e un comportamiento caótico, errático e sen orde e horizonte intelectual e moral, a katharsis purifica e purga as malas paixóns. Coa identificación do cidadán grego coas situacións, ambientes, temáticas e persoaxes das traxedias, as malas paixóns soterradas -o medo, a rabia, a dor- poden liberarse por uns intres a través da katharsis, do mesmo xeito que a alma caída en desgraza no mundo terreal dos órficos pode liberarse a través da askhesis. En Alemán, Schopenhauer utilizaba a miudo nos seus escritos a expresión Erlösungsbedürfnis, que referencia á necesidade de liberación da dor, do mal e da miseria deste mundo, o cal implicaba, no marco xeral do seu sistema filosófico -plasmadp holísticamente en O mundo como vontade e representación-, a consideración da experiencia estética e do traballo artístico coma unha forma de sublimación desa dor que leva á posibilidade de trascender cara un plano máis elevado de conciencia. De sobra é coñecido o profundo coñecemento que Schopenhauer tiña da tradición védica e do Budismo.

Vista así a cuestión das devanditas raíces de Europa e non dando moita credibilidade aos postuladores do cristianismo coma chave, porta e antemural de tal fetiche, así coma sendo honestos sobre as verdadeiras orixes clásicas e antigas do concepto clásico de razón reactualizado pola ilustración para contrarrestar e demoler ás monarquías de dereito divino do ancien regime, semella non haber ningunha conexión, ningún contido e ningún coñecemento real, por parte da autodeniminada esquerda europeísta, de qué demo pode ser iso que tantas veces repiten coma a súa razón de ser: Nin sequera dentro da corrente máis crítica coa orixe real das desigualdades entre os seres humanos, logo inspiradora dos movementos socialistas e libertarios – o discurso sobre a orixe das desigualdades de Jean Jacques Rousseau, que tamén, sinto recordalo, negou a condición da muller como suxeito político, excluíndoa do seu contrato social, e que construiu o estereotipo dun bo salvaxe que disimulaba o seu nulo coñecemento das formas de organización social de sociedades non europeas-, semella existir moita claridade e moito rigor á hora de explicarnos qué demo queren decir cando suspiran pola materialización, rematerialización ou re-re-rematerialización do seu ideal Europeísta.