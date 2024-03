A ferida imaxinaria de Berta Dávila: a evasión e os camiños cruzados

A autora, acostumada a facernos recorrer os pasos das súas personaxes a través da súa propia introspección para chegar a aquelo que non se ve, que non sabe ninguén máis que cada unha delas, preséntanos n’A ferida imaxinaria una trama con miles de matices complexos, mais sinxela de seguir, xa que a súa lectura resulta imposible de deter.

A ferida imaxinaria pon de manifesto unhas vidas particulares, cotiáns en certos actos e actividades, complexas e duras noutras situacións, cun estilo coidado, que fai que quen le se sinta suavemente mergullado ou mergullada na vida das protagonistas do mesmo xeito que lle ocorre á primeira delas a través das series. N’A ferida imaxinaria trátanse moitos temas de actualidade por medio dunhas personaxes que non son xulgadas, senón presentadas dende a visión interior de cada protagonista, dende o parecer das personaxes coas que cada unha delas comparte tempo nalgún momento da trama e dende os seus propios actos. Con todo, tamén se pode atopar unha conciencia de clase que non debe pasar desapercibida: «Diría que estiven a piques de enfermar de melancolía, de nostalxia e de resignación, pero decateime de que non tiña diñeiro dabondo para todo iso. Cando a tentación da autocompaixón reaparecía, pensaba no diñeiro que non tiña e o enfado sepultaba a languidez anterior» (p. 90). Non se trata dunha crítica brutal ao sistema, mais quizais conteña moita máis forza que outros discursos para tomar conciencia de moitas realidades invisibilizadas sobre as que se chama a atención e se anima a deter a mirada, a velas e a ouvilas.

Vemos así que A ferida imaxinaria son os distanciamentos buscados e os encontros fortuítos. É, ademais, a evasión dos distintos tipos de dores que produce a vida e a morte cara á compaña de animais como poden ser Cleo e Rob ou o ganso de Ernesto e Marieta. O cruce de camiños entre as protagonistas ou incluso entre as protagonistas e o matrimonio prodúcese tamén a través dos animais, que atopan un destino fatídico por distintas vías, todas elas entrecruzadas tamén. En definitiva, A ferida imaxinaria é unha fenda que nos obriga a pousar a vista sobre a dor, aínda que as protagonistas traten de evadila ou canalizala de formas diferentes. As personaxes de Berta Dávila son complexas e profundas como as súas vidas, como o seu pasado e mesmo o seu presente, como as súas vivencias e os seus traumas. A autora, acostumada a facernos recorrer os pasos das súas personaxes a través da súa propia introspección para chegar a aquelo que non se ve, que non sabe ninguén máis que cada unha delas, preséntanos n’A ferida imaxinaria una trama con miles de matices complexos, mais sinxela de seguir, xa que a súa lectura resulta imposible de deter.