A 'guerra cognitiva': os novos campos de batalla da propaganda

Nese estudo esta guerra cognitiva aparece nomeada como a “militarización das mentes”, como a Ciencia do cerebro. Segundo sinala este estudo entende que “desenvolver capacidades para danar as habilidades cognitivas do oponente, será necesario”. Pero cando este texto fala de oponente hai que chamar atención sobre dos puntos importantes: necesariamente non falamos dun contexto bélico e por outra banda o obxectivo non serían altos mandos ou os soldados senón que a totalidade do capital humano dunha nación. Neste estudo se sinala que “todo o capital humano é o obxectivo principal”, todo usuario das novas tecnoloxías da información é un “obxectivo potencial”.

O seu obxectivo é sementar disonancia, instigar narrativas conflitivas ou relatos dominantes, polarizar opinións e radicalizar grupos

A diferenza doutras estratexias ou outras “guerras da información” ou da “propaganda”, esta “guerra cognitiva” ten un carácter permanente. “Este campo de batalla é global a través de Internet. Sen principio nin fin, esta conquista non coñece descanso, marcada polas notificacións dos nosos móbiles, en calquera lugar durante 24 horas, 7 días á semana”.

Outra diferenza coas outras “guerras de propaganda” é que nesta nova modalidade todos participan (todos somos “armas”) e ademais de xeito inconsciente. Tal e como sinala FranÇois Du Cluzel no seu estudo “a diferenza entre a Guerra Cognitiva e a de propaganda clásica, radica no feito de que todo o mundo participa, na súa maioría de xeito inadvertida, no procesamento da información e a formación de coñecementos dun xeito sen precedentes. Trátase dunha mudanza sutil pero significativa.”

Este cambio ven dado porque mentres os individuos estaban sometidos pasivamente á propaganda, agora contribuímos activamente convertendo ás persoas en multiplicadores, amplificadores e ata melloradores do “descurso” ou do “relato” dominante; empregando como canle os nosos medos, os nosos prexuízos ou simpatías e xerando “caos” (momentos dos “shock”) nas sociedades que fan máis modeables ás persoas. Literalmente falamos de que o novo método implica “hackear ao individuo” explotando as vulnerabilidades da persoa (como xa dixemos as súas filias e fobias) para aplicar unha “enxeñaría social máis sofisticada”.

Se ben o estudio financiado pola OTAN afirma que en grande parte a súa investigación sobre a guerra cognitiva está deseñada con fines defensivos, tamén admitiu estar desenvolvendo tácticas ofensivas, afirmando que: “O factor humano é frecuentemente a principal vulnerabilidade e debería ser recoñecido para protexer o capital humano da OTAN, pero tamén para ser capaces de beneficiarnos das vulnerabilidades dos nosos adversarios”. De novo aquí, aparecen Rusia e China como os grandes “inimigos a vencer” e construíndo un relato do medo nos cidadáns respecto destes países (posibles agresións e ataques).

O informe afirma que o obxectivo da guerra cognitiva é “danar ás sociedades e non só as forzas armadas”. Engadindo que “o cerebro será o campo de batalla do século XXI e os seres humanos son o dominio en disputa” e “é probable que os conflitos futuros entre as persoas acontezan primeiro dixitalmente e despois fisicamente nas proximidades dos centros de poder político e económico”.

“No fai falla coñecer o perigo para ter medo; de feito, os perigos descoñecidos son os que inspiran máis temor.” (Alejandro Dumas)