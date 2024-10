A imprenta das góndolas libertarias e os locais libres de París

Entre os numerosos libros alí impresos antes da morte do Xeneral Franco, figura tamén o poemario Reflejos en las orillas del Sena do exiliado anarquista galego José Pastoriza Soto

Ademais, na Imprimerie des Gondoles compuxéronse numerosos libros de escritores anarquistas, por exemplo de Errico Malatesta ou Max Nettlau, mais predominaron os de autores españois, dende o histórico pensador galego Ricardo Mella ao catalán Federico Urales e a súa filla Federica Montseny, daquela dirixente da CNT no exilio, pasando polo periodista Felipe Alaiz e polo dirixente da CNT no interior Juan Gómez Casas. Mesmo iniciáronse nela ácratas mozos, como Étienne Roda-Gil, fillo do exiliado anarquista Antonio Roda (membro da Columna Durruti e maquis da Resistencia), que acabou triunfando como letrista de música pop (escribiu para Johnny Hallyday, France Gall, Claude François, Vanessa Paradis, Malicorne, Roger Waters e, sobre todo, Julian Clerc, ademais do himno libertario de temática ucraína "La Makhnovstchina"). En catalán, publicáronse poemarios do escritor anarquista Roc Llop, supervivente do campo nazi de Gusen-Mauthausen que dirixiu o boletín Hispania e fundou a revista Terra Lliure, así como recordos militantes do dirixente e publicista anarquista Joan Ferrer i Farriol.

Entre os numerosos libros alí impresos antes da morte do Xeneral Franco, figura tamén o poemario Reflejos en las orillas del Sena do exiliado anarquista galego José Pastoriza Soto, do que os historiadores Dionísio Pereira e Eliseo Fernández realizaron unha edición facsimilar en Galicia cunha esclarecedora introdución. Nela informaron de que, segundo Amado Marcellán, a montaxe tipográfica do libro foi feita polo tamén galego Manuel Pais Varela, inmigrante social en París. José Pastoriza Soto, que trata moitas veces de Galicia e dos galegos nesta obra, exerce nos seus versos a denuncia política e social contra o fascismo e o capitalismo, dedicando un dos seus poemas máis combativos, "Criminalidad usurpadora", á actriz galega que se convertera en símbolo da dignidade e do triunfo do exilio republicano en Francia: "A la insigne coruñesa María Casares, por su devoción a la Libertad del pueblo español".