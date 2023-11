A lóxica -e a ética- da desesperación

A Magó.

Non logrei entender nunca porqué o ser humano chega a construir máximas tan absurdas coma un estado, un pobo. Agora que está a cousa que arde co eterno retorno da leria Palestino-Israelí e coa nosa propia dereita incendiaria nas rúas vociferando máximas que proxectan as pantasmas dun franquismo que nunca en vida cheguei a experimentar -nacín no 79-, quizais sexa xa o momento de atemperar os ánimos e formular unha pregunta ao deserto: ¿Por qué motivo non caemos na conta de que o estado-nación é unha relixión laica institucionalizada tan excluínte coma o monoteísmo teolóxico institucionalizado?.

A fórmula un estado, un pobo -asumida tamén polo sionismo europeo antes da construcción (limpeza étnica incorporada) do estado de Israel- ten como consecuencia práctica que as institucións de representación política, con tódalas imperfeccións que teñen, só poden estar ao servizo “exclusivo” dun colectivo determinado de persoas. Se no territorio que pisa cada día ese colectivo existen outros, iso non importa: cada ovelliña coa súa parelliña do mesmo xeito que a cada rabaño debe corresponderlle un estado se e só se cada un dos seus individuos asinte a diferenciarse dos demais pola forma das orellas.

¿Consecuencias?: No mellor dos escenarios -Isto é, nun escenario de ausencia de relacións coloniais previas e de certa estabilidade e dignidade económico-laboral-, estes colectivos aprenden a respetarse sen recoñecerse. Mais o respeto presupón distancia e interese declarativo, superficial, pola condición do outro. O recoñecemento vai máis alá, presupón cercanía, contacto e interese profundo por entender e integrar a voz do outro na túa propia. Simone Weil denominaría descreación a este recoñecemento, xa que implica a renuncia ás fantasías superficiais coas que construímos o noso eu para construirnos coma suxeitos éticos en relación co outro, algo que sempre require un ímprobo esforzo moral e intelectual en tempos de hiperconsumo relacional, ademais, trascende o sentimento individual e colectivo de pertenza históricamente construido polos estados-nación.

No peor dos escenarios, porén -isto é, nun escenario de relacións coloniais previas, de inxustas e desproporcionadas concesións dun bando en relación ao outro, de conflictos permanentes e enquistados con morte de civís inocentes-, acontece o que está acontecendo dende hai décadas nos territorios ocupados da palestina histórica: quenes non recoñecen a existencia do estado israelí esgrimen a historicidade e a eticidade da súa “verdade”, e debo dicir que é difícil non darlles a razón se non fose porque da ausencia recíproca de recoñecemento non pode construirse unha convivencia estable: o plan de partición de palestina aprobado pola asamblea xeral das nación unidas o 29 de Novembro de 1947 elaborouse cando a palestina histórica estaba administrada baixo o mandato británico de palestina, unha institución colonial cristalizada despois da primeira guerra mundial e a partición do imperio Otomano polas potencias coloniais europeas.

Este plan contemplaba a solución dos dous estados: o estado xudeu, con Xerusalén como capital, e o estado árabe, con Belén como capital. Se existise, así pois, un recoñecemento verdadeiro entre xudeus e árabes, non sería precisa unha administración estatal bicéfala. Árabes e xudeus trascenderían a política do respeto -para ti o teu e para min o meu, e santas pascuas- e pasarían a unha política do recoñecemento da condición de cadaquen, porque, en realidade, en feitos consumados, en qué consistiu o para ti que lle correspondeu aos xudeus de Israel?. Pois consistiu no seguinte: en conceder a metade do territorio a cada parte a pesares de que só un terzo da poboación era xudea e un 7% das terras era da súa propiedade.

Así pois, nin recoñecemento nin tan sequera respeto por parte das pretensións do sionismo europeo en relación ao pobo palestino, xa que a inxustiza estructural, tanto de partida como de resultado, impedírono, impídeno e seguirao impedindo: o plan de partición de palestina foi rotundamente rexeitado polos árabes palestinos, a maioría dos xudeus, porén, celebrárono. Mais a clave analítica está aquí: a maioría da poboación xudea celebrou o plan mais criticaron a súa falta de continuidade territorial antes de que numerosos conflictos estalasen de novo no 56 -guerra do Sinaí-, no 67 -guerra dos seis días-, no 73 -guerra de Yom kipur-, no 87 -primeira intifada- e no 200 -segunda intifada-. Dito claramente: nin os xudeus de Israel déronse por satisfeitos co territorio outorgado nin os árabes quixeron aceptar a surrealista desproporción do reparto.

Resúltame imposible non recoñecer tal desproporcionalidade desde que fixen as miñas primeiras charlas sobre a cuestión alá polo ano 2014 -hai uns nove anos- mais non por iso pretendo nin pretendín negar nunca o dereito á existencia do estado de Israel, mesmo considerando que as formas contemporáneas de estado son verdadeiros enxendros burocráticos incapaces de solucionar ou dar resposta a tódalas demandas civís que xermolan no seo da sociedade civil. Israel, sí, acabou impoñendo pola forza as súas pretensións. A asamblea xeral das nación unidas era daquela, no ano 1947, menos nutrida que ahora de representación internacional e aínda non tiveran lugar os múltiples procesos de descolonización Africana dos años 60 e 70. Mais xa pasaron unhas cantas décadas e é hora, ou ben de reconocer a profunda inutilidade da ONU, ou ben de demandar un profundo proceso de aggiornamento e posta ao día para ser creíble como mediadora internacional: non teño absolutamente ningunha esperanza no segundo.

Foi Ben Gurión quen enunciou que un estado xudeu ben aqueladiño só podería ser viable se os xudeus representaban como mínimo a un 80% da poboación: facíase necesaria, así pois, unha política de atracción a terra santa de inmigrantes xudeus. Así que fagan vostedes contas; coa cantidade de territorio inxusta e desproporcionalmente concedido apélase a un efecto chamada para chegar a representar nin máis nin menos que a 80 xudeus por cada vinte árabes. Estaba claro que alguén tiña que sobrar en terra santa e non era dende logo o pobo xudeu. Hai documentación suficiente para evidenciar que o proceso de despoboamento de almas palestinas foi un plan delibrado con consecuencias fatais (Nakba)

Nakba –catástrofe ou desastre- é o termo árabe nativo usado para referenciar o éxodo moderno do pobo palestino, mais é tamén a palabra que abre a caixa de pandora da ignominia que representa o proceso de construcción do estado moderno de Israel: no ano 1948, baixo o mandato británico de Palestina, a sociedade palestina foi sometida a un violento asedio colonial que supuxo a destrucción do seu tecido social e o desprazamento forzado da maioría de árabes palestinos. Se Nakba é unha palabra que rememora o pasado éo tamén coma expresión figurativa do presente: no proceso que vai durante e pouco despois da guerra árabe-israelí de 1948, máis de 700.000 palestinos foron expulsados pola forza dos seus fogares e máis de 500 pobos foron literalmente destruídos -as súas denominación árabes foron substituídas por topónimos hebreos-. En rigor: unha limpeza étnica. O mesmo proceso repítese en 1967 na Guerra dos seis días.