A maquinaria do silencio: Anatomía da impunidade e o Estado como cloaca

A historia oficial da democracia española é unha haxiografía deseñada por especialistas en estética, creada para ocultar un edificio que non se ergueu sobre votos, senón sobre unha transacción de segredos e sangue
A historia oficial da democracia española é unha haxiografía deseñada por especialistas en estética, creada para ocultar un edificio que non se ergueu sobre votos, senón sobre unha transacción de segredos e sangue. O que hoxe habitamos, en realidade, é o resultado dunha demolición controlada, executada con precisión dende os sotos do poder. O primeiro que foi triturado por esta maquinaria foi Adolfo Suárez, o obreiro que, por exceso de fe, cometeu o erro de crer que podía ser arquitecto. A caída de Suárez non foi un simple desgaste electoral; foi, máis ben, unha asfixia estratéxica, orquestrada por unha alianza de intereses que non admitía a súa autonomía.
A CIA e o Departamento de Estado de EE.UU. víano como un personaxe perigoso, debido ao seu neutralismo xeopolítico, á súa negativa a meter a España na OTAN de inmediato, e á súa soberanía nas bases militares. Washington non quería un verso solto no Mediterráneo, e para iso, contaron coa Internacional Socialista, financiada polos marcos do SPD alemán, para fabricar o recambio "fiable" en Suresnes: Felipe González. Ao cerco sumouse o Vaticano, que operou nos círculos de poder para castigar a Lei do Divorcio, e unha elite financeira que decretou o colapso crediticio do Goberno, mentres o seu propio servizo de intelixencia (CESID) lle monitorizaba, incluso, ata os silencios. Suárez foi o executor que intentou cortar os fíos, e acabou, finalmente, estrangulado por eles.
O 23-F: O Casting que se Torceu por un Erro de Estética
O golpe de febreiro de 1981 foi o clímax desta enxeñaría, un simulacro institucional deseñado para forzar a saída de Suárez e consolidar a Coroa
O golpe de febreiro de 1981 foi o clímax desta enxeñaría, un simulacro institucional deseñado para forzar a saída de Suárez e consolidar a Coroa. Non foi unha asonada de catro militares con nostalxia de cuartel; foi a "Operación Armada", un plan para un goberno de concentración civil-militar, con ministros do PSOE, AP e figuras clave da economía, que tutelase a Transición.
O papel de Xoán Carlos I é o gran cadeado do réxime. As gravacións das cabinas de teléfonos do Congreso, que a Lei de Segredos Oficiais de 1968 protexe, conteñen a crónica dunha noite de negociacións, onde o que se vendía, en última instancia, era o mando do país. O erro de Tejero, un executor que non entendeu que a manobra era de luva branca, e que Armada quería pactar cos "rojos", obrigou á Zarzuela a converter unha manobra de despacho nunha xesta heroica, só para salvar a imaxe exterior. O berro de Tejero rompeu a coreografía, e obrigou ao Rei a desmarcarse, para vender así a "mentira útil" que hoxe aínda é o alicerce da monarquía parlamentaria. Se Armada tivese entrado no Congreso sen os tiros de Tejero, hoxe o 23-F estudaríase, simplemente, como unha "transición institucional necesaria".
O sistema que se blindou aquela noite de febreiro de 1981 acabou aplicando, décadas despois, o mesmo protocolo de sacrificio: o exilio de ouro de Xoán Carlos I cara a Abu Dhabi. Non foi unha fuga, foi unha operación de mantemento, para evitar que a gangrena das comisións do AVE á Meca, e as contas opacas en Suíza, contaminasen ao herdeiro. O 'Rei Salvador' acabou sendo un custo operativo que o sistema enviou ao deserto, protexido por unha inmunidade que a xustiza española lle concedeu, nun exercicio de ximnasia xurídica digno do máis refinado esperpento.
A Xustiza como Brazo de Amnesia e o Sangue Oculto
Esta arquitectura consolidouse mediante unha xustiza que operou como brazo de seguridade. O Xuízo de Campamento foi unha farsa de gala deseñada para protexer á trama civil: os March, os Botín e os apelidos que hoxe dominan o IBEX, que foron os que puxeron a gasolina para los tanques. Baixo a alfombra da "estabilidade", ocultáronse feitos que o sistema logrou borrar, con éxito, da memoria colectiva:
O 27-O de 1982: Unha conspiración de coroneis para un masacre en Madrid, con atentados masivos contra líderes políticos antes das eleccións. O Estado abortouno e xulgouno case en segredo, ditando penas ridículas para non alporizar os cuarteis.
O Atentado da Coruña (1985): Un plan ultra para voar a tribuna real durante o Día das Forzas Armadas, mediante un túnel de explosivos. O escándalo silenciouse totalmente; España estaba a piques de entrar na CEE, e non se podía permitir a imaxe dunha democracia tutelada polo terror militar.
Este foi o caldo de cultivo dos GAL. O goberno socialista de 1982 non só herdou o Estado, senón que herdou a súa esterqueira. O pacto consistiu en utilizar a estrutura do CESID, os fondos reservados e a experiencia de oficiais golpistas, para a guerra sucia en Francia. A cal viva, e os asasinatos financiados con diñeiro público, non foron un exceso; foron unha estratexia deseñada dende o cumio, protexida por unha "omertá" xudicial que salvou perpetuamente ao Señor X.
De Villarejo á Kitchen: A Privatización do Crime de Estado
Hoxe, a intelixencia cambiou a vixilancia física polo software Pegasus, pero a obsesión segue sendo a mesma: o control da disidencia interna
A fontanería institucional evoluiu cara a unidades de asalto administrativo, como a Operación Kitchen. Aquí o sistema xa non recorre á violencia física, pero utiliza a extorsión e o roubo para protexer a supervivencia dunha elite política. O uso da chamada "Policía Patriótica", para entrar na casa de Bárcenas e destruír probas de contabilidade B que implicaban á cúpula do PP, é a proba de que o Ministerio do Interior operou como unha axencia de limpeza privada dun partido. A rede do comisario Villarejo, onde confluían maxistrados, empresarios do IBEX e políticos, demostra que o país funciona baixo unha lealdade feudal, onde a información comprometida é a única moeda de cambio con valor real.
Pero Villarejo non era só o fontaneiro do Ministerio; era o brazo articulado do Ibex 35. O esperpento total revelouse cando se descubriu que as grandes eléctricas, e os bancos máis poderosos do país, pasaban pola mesma 'caixa b' do comisario para espiar a rivais e sindicalistas. O Estado e o Capital comparten as mesmas cloacas: a mesma man que espiaba o tesoureiro do PP, era a que recibía encargos de presidentes do Ibex para destruír a competencia, demostrando que, en España, a información comprometida é a única moeda de cambio con valor real.
O apoxeo deste esperpento non o escribiu un estratega, senón un mozo de vinte anos: Francisco Nicolás Gómez Iglesias. O 'Pequeno Nicolás' non foi un fallo de seguridade, foi a validación do sistema. Como un personaxe saído dunha crónica de Cunqueiro, ou da estirpe de Macondo, este pícaro con cara de neno logrou o prodixio de camiñar polas paredes do Estado sen deixar pegada. O feito de que un rapaz lograse coar coches oficiais en actos de Estado, mediar no caso Noós para salvar á Infanta Cristina, ou presentarse como enlace entre a Vicepresidencia e o CNI, demostra que o poder en España non se basea en protocolos, senón en impostura e contactos. Nicolás era o mago que multiplicaba os seus reflexos nos espellos do poder, camiñando entre o palco do Bernabéu e os reservados de Madrid, demostrando que as institucións, dende a Coroa ata a Intelixencia, son tan vulnerables ao tráfico de influencias que calquera que manexe a linguaxe da 'razón de Estado' pode sentar á súa mesa. A súa detención en 2014 non foi por seguridade nacional, senón porque o seu ego rompeu o silencio necesario para a extorsión discreta. El foi o bufón que revelou que os gardiáns do segredo de Estado estaban máis ocupados en facer negocios de fontanería privada que en protexer a soberanía.
Pegasus e a Hipoteca de Marrocos: A Soberanía Secuestrada
Hoxe, a intelixencia cambiou a vixilancia física polo software Pegasus, pero a obsesión segue sendo a mesma: o control da disidencia interna. Mentres se destinan millóns de euros a monitorizar ao independentismo catalán, e ao nacionalismo galego e vasco, baixo a premisa militar de que calquera que queira cuestionar o modelo de Estado é unha "ameaza", o país queda exposto á chantaxe estratéxica de Marrocos.
Rabat leva décadas utilizando os segredos da xefatura do Estado para ditar a política exterior española. Todo comeza co pecado orixinal: a entrega do Sáhara en 1975, vendida por Xoán Carlos I antes de que Franco estivese frío, para gañar así o favor de Washington e de Hassan II. O coñecemento profundo dos negocios financeiros, e a vida privada do Rei Emérito, sumado ao espionaxe ao teléfono de Pedro Sánchez, onde se extraeron xigabytes de información mentres o CNI estaba ocupado protexendo a imaxe da Coroa ou neutralizando a Corinna Larsen, explican o xiro histórico de España sobre o Sáhara en 2022. A política exterior española está, hoxe máis que nunca, secuestrada polo que o veciño sabe das cloacas patrias.
Conclusión: O Edificio sobre Area Movediza
O edificio non cae porque o cemento que o sostén é a Lei de Segredos Oficiais de 1968. É unha anomalía democrática que, en 2026, nos rexamos aínda por unha lei de Franco
O edificio non cae porque o cemento que o sostén é a Lei de Segredos Oficiais de 1968. É unha anomalía democrática que, en 2026, nos rexamos aínda por unha lei de Franco. É o muro que impide que a cidadanía saiba quen puxo os cartos o 23-F, que xuíces pactaron o peche de causas criminais, ou que se pactou, realmente, coas potencias estranxeiras. O PSOE e o PP manteñen este alicerce podre para protexer a súa propia herdanza, e a unha monarquía que sabe que a súa lexitimidade non está nas urnas, senón nun pacto de silencio.
España, hoxe, é un país que funciona por inercia de gangrena, onde o espello cóncavo xa non deforma a realidade, senón que, simplemente, reflicte a estrutura dunha elite que se profesionalizou no ocultamento da súa propia verdade.
Nota Final: O 25 de febreiro de 2026 e a Lóxica do Marabilloso
España, hoxe, é un país que funciona por inercia de gangrena, onde o espello cóncavo xa non deforma a realidade, senón que, simplemente, reflicte a estrutura dunha elite que se profesionalizou no ocultamento da súa propia verdade
Nesta xornada, a historia de España abandonou o realismo dos despachos para entrar, de cheo, na xeografía de Álvaro Cunqueiro. No preciso instante en que os segredos de Estado, gardados durante décadas en sotos sen luz, se facían públicos, e a verdade botaba a voar coma un bando de merlos sobre as prazas, Antonio Tejero morre. É a xustiza poética operando como realismo máxico puro: o personaxe, ao quedar sen o segredo que o mantiña preso no tempo, disólvese na brétema da mañá. Morre o executor do medo xusto cando o medo se desvanece ante os documentos desclasificados, coma se a súa vida fose só un efecto secundario do silencio. Hoxe, a morte de Tejero é o sinal máxico de que o tempo circular dos Borbóns colapsou: a realidade, ao fin, é máis fantástica que o mito