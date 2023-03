A 'Marcha das mulleres' de Ethel Smyth

Ethel Smyth (1858-1944) foi unha compositora inglesa. A súa obra “The march of the women” (1911) converteuse no himno do movemento sufraxista do Reino Unido.

Musicalmente foi amplamente recoñecida no seu tempo, pero a crítica minimizou a súa obra como “música de muller compositora”, algo que Smyth rexeitou e cualificou como “fóra de lugar”

Como naquela época non estaba ben visto que as mulleres fosen ao conservatorio, algunhas aprendían recibindo clases dun músico particular. Foi o caso desta música que recibiu a súa primeira formación musical da man de Alexander Ewing, e isto despois de manter unha dura batalla co seu pai, quen se opoñía de forma férrea a que a filla iniciase carreira no plano musical. Foi Ewing quen convenceu o pai do gran talento da súa filla e en 1877, este, por fin, permitiu que fose estudar a Alemaña, ao conservatorio de Leipzig. Aquí coñeceu a Grieg, Tchaikosvki e Dvorak. Un ano despois abandonou o conservatorio, decepcionada polo profesorado e alumnado. Pero continuaría os seus estudos con Heinrich Herzogenber, quen lle presentou a compositora e pianista Clara Wieck, -citada aínda hoxe como Clara Schuman, isto é, polo apelido do seu home-, a Johannes Brahms e a Joseph Joachim. En Alemaña estrea en xuntanzas privadas moitas das súas composicións.