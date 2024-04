A oposición galega xa comezou a perder as próximas eleccións

O Partido Popular leva anos asegurando unha hexemonía esmagadora sustentada sobre dous piares relacionados. O primeiro é un tecido social afianzado sobre unha transversalidade ampla. O segundo, só posible desde o anterior, un proxecto político para maiorías que ten como continuidade no tempo valores asumidos nun amplo consenso: galeguismo con identidade dual, liberalismo con pequenos pinceladas socialdemócratas nos servizos públicos, equilibrio entre os valores conservadores dunha parte importante da poboación e aceptación de prácticas vitais de moralidade progresista doutra parte.

A sociedade galega desde finais dos setenta do século pasado ata hoxe mudou e moito, e ao seu ritmo mudou o Partido Popular. Pola contra o fío discursivo da oposición non mudou un ápice desde hai varias décadas. Albor, Fraga, Feijóo e Rueda conforman unha continuidade política pero en cada momento exerceron a presidencia do país cun estilo diferente, acorde co que demandaba a sociedade galega en cada momento

Nestas circunstancias non parece raro que unha boa parte da poboación poida ter a percepción que namentres nestes últimos anos o PPdeG ten se ido achegando a parámetros dunha dereita europea moderna e laica, namentres que da esquerda so sintoniza discursos de épocas pretéritas.

A consecución dunha vitoria electoral pode ser conxuntural - como pasou co bipartito - ou deberse a un acerto concreto, pero a hexemonía política ao longo de varias décadas só é explicable desde un proxecto ben definido e que se vai adaptando ao paso do tempo.

A sociedade galega desde finais dos setenta do século pasado ata hoxe mudou e moito, e ao seu ritmo mudou o Partido Popular. Pola contra o fío discursivo da oposición non mudou un ápice desde hai varias décadas.

O liderado da Xunta de Galicia o exerceu o mesmo partido pero os seus inquilinos foron marcando estilos moi diferentes. Albor, Fraga, Feijóo e Rueda conforman unha continuidade política pero en cada momento exerceron a presidencia do país cun estilo diferente, acorde co que demandaba a sociedade galega en cada momento. Nos primeiros pasos da autonomía Albor era o vello médico galeguista que precisaba o país para un tempo de reencontro. Fraga foi o político bregado e formado culturalmente que necesitada a construción do autogoberno nun momento de despegue. Feijóo apareceu, libre de cargas co pasado ideolóxico da vella dereita, nun momento de incerteza económica e social para ‘asegurar unha xestión eficaz’. Rueda asume a presidencia nun momento de crise política para dar seguridade no temón da Xunta de Galicia nun tempo de turbulencias no conxunto do Estado.