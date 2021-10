A polio e a nova lei de memoria democrática

No Estado Español houbo unha epidemia de poliomielite entre os anos de 1954 a 1964, cousa que o goberno franquista neses anos negou tal cousa, resultado de todos isto: mais de 300.000 casos, sen contar as mortes producida

Pero tal como mencionei no escrito ao principio, e o que pon a disposición undécima da citada Lei de Memoria Democrática, que fala de que: “…el Gobierno promoverá investigaciones y estudios que esclarezcan la verdad de lo acaecido respecto de la expansión de la epidemia durante la dictadura franquista,…” o goberno do Estado, pois o vai ter moi difícil para chegar a unha verdadeira investigación, dado que o chamado INSALUD pois foi transferido as propias CC.AA., e no caso de Galiza o SERGAS, moitos deses historiais médicos foron destruídos (cousa que considero que foi un erro por parte do SERGAS) cando se deberían ter dixitalizado, para que hoxe en día os médicos de agora (traumatólogos ou neurólogos) tiveran acceso a esa información, cousa que agora non se pode facer, e terán que fiarse no que lle digan os afectados de polio, cando acudan ao seu médico de familia ou especialista por calquera doenza relativo a súa discapacidade.

Falar dun censo de afectados de polio, tal como o solicitan varios colectivos de afectados de poliomielite, pois debería ser o que poñen os certificados de discapacidade ou Informes de Saúde do SERGAS ou o organismo correspondente de cada comunicade autónoma.

Falar de indemnización por parte do Estado Español aos afectados de poliomielite debería constar no seu desenrolo da propia Lei, dado que os afectados de poliomielite do Estado Español, non son responsables do que pasou nos anos de 1954 a 1964, e que o propio goberno franquista negou tal epidemia; dado que fora do Estado Español xa en 1954 estaban a distribuír a vacina, pero no Estado Español non se distribuíu agás certas doses aos afectos do réxime franquista, como mencionei antes.

En resume, aquí no Estado Español houbo unha epidemia de poliomielite entre os anos de 1954 a 1964, cousa que o goberno franquista neses anos negou tal cousa, resultado de todos isto, mais de 300.000 casos, sen contar as mortes producidas. A “democracia” non pode esquecer aos “los niños de la polio” de eses anos mirando para outro lado, dado que o propio Estado Español é o responsable dos efectos da polio e as súas consecuencias que están a sufrir hoxe en día os propios afectados de polio. Pedir unha indemnización é de xustiza, polo que as autoridades gobernativas deberían xa proceder sen mais demora, dado que moitos afectados xa se ven confinados a cadeiras eléctricas e a mobilidade cada vez é con mais dificultade.