A propósito de Eusebio da Guarda e o tráfico de escravizados na Galicia do século XIX

Non sabemos con exactitude a data do ingreso de Da Guarda nas empresas de Menéndez, pero a finais dos anos corenta era xa o administrativo de confianza da familia. En 1852, o ano da morte de Menéndez, compartiu o cargo de apoderado dos negocios da casa con Baltasar Menéndez e só dous anos despois casou coa viúva, Modesta Goicouría, para continuar as transaccións mercantís coa firma Viuda de Juan Menéndez. Para o seu biógrafo de referencia, foron múltiplas as súas actividades económicas. En primeiro lugar, como fretador e armador de buques cara as colonias americanas, unha ocupación na que superou ao propio Menéndez. Salientou tamén polas contratas operadas co goberno, como o transporte de alimentos a portos de Galicia e Ultramar, de tabaco en rama á fábrica da Palloza e de condución de tropas a Cuba, Puerto Rico e Filipinas. Foi tamén accionista de empresas singulares, como a Compañía de Tabacos de Filipinas, a Compañía Transatlántica e, por último, converteuse nun dos grandes banqueiros da cidade herculina e de Galicia. Todos estes negocios invitan a pensar que Da Guarda foi especialmente seleccionado polo seu coñecemento da empresa familiar para branquear as actividades ilegais que o defunto Menéndez aínda mantiña en Cuba. Sobre todo o peche do da trata de escravizados, tralos atrancos da nova lexislación emanada das leis de 1845 que aplicaban o código penal aos transgresores. En conxunto, Da Guarda constitúe o paradigma do traficante galego que abandona as actividades ilegais e inviste nas relacionadas co transporte marítimo e sobre todo na banca.