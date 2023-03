A río revolto, ganancia de pescadores

Tamén apuntáronse o éxito da Plataforma, sindicatos minoritarios que se caracterizan por defender a iniciativa privada, parasitando o Sistema Público, e solicitando, día sí e día tamén, poder traballar na Pública e na privada (ademáis de cobrar o complemento de exclusividade: que naceu para fidelizar xs traballadorxs da Pública) contando co visto bo dos Colexios Médicos e da administración do PP.

Tamén podemos incluir a aqueles colectivos que deron a espalda a cidadanía e a Mesa de Negociación aberta entre o SERGAS e as entidades sanitarias na Galiza. Si os acordos co SERGAS son escasos, so é por vontade da administración do PP, que ten, nun caixón, as conclusións das 15 Comisións Técnicas do Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia (único órgano que está no DOG para negociar co SERGAS). De facerlle caso (e non só son cartos o que se precisa) teríamos un Novo Modelo de AP que estaría elaborado polos diferentes colectivos que participamos no Consello Técnico.