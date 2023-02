A un ano da 'nova era' de Scholz

2016, o ano crave

A “pax americana”, por pór algunha data, dura pouco máis de dez anos, cando se producen os atentados das Torres Xemelgas, e o imperialismo norteamericano declara “a guerra ao terrorismo”.

A “pax americana” ocultaba un proceso inelutable que vai marcar o presente: gañaran a “guerra fría” ao restaurar o capitalismo nos ex estados obreiros, e coa achega de materias primas e forza de traballo especializada sustentaron o crecemento dos anos 90; pero a decadencia do imperialismo ianqui viña de antes, da crise dos 70 cando tiveron que romper o acordo de Bretton Woods e a paridade “dólar -ouro”.

Nese momento os EEUU dixéronlle ao mundo, xa non podemos ser os vosos banqueiros, porque non temos reservas de ouro suficientes para facer fronte á cantidade de dólares que circulan polo mundo; para soster o dólar precisamos doutra materia, estratéxica para todos os estados, pois é a que os move, o petróleo. Xurdiu así o “petro dólar”.

Xa non é a paridade dólar-ouro, senón a obrigación de facer os pagos de petróleo en dólares o que lles daba solidez. A cambio, comprometíanse a garantir a seguridade dos grandes produtores petróleo, con Arabia Saudita á fronte. Por iso, cando Iraq ocupa Kuwait, esperando que fose o pago en especias pola guerra contra a revolución iraniana que levara a cabo en nome do imperialismo, os EEUU saltaron como un resorte e organizaron a I Guerra do Golfo: Arabia Saudita era intocable polos “petro dólares”.

Ningún país opúxose, como moito puxéronse de perfil. Rusia era un caos, China estaba a saír da crise de Tiananmén e Europa non era nin a Unión Europea, seguía sendo unha gaiola de grilos. O poderío militar estadounidense catalizaba a súa decadencia económica relativa, e permitíalle seguir impondo as súas condicións ao mundo: as dúas guerras do golfo, a guerra na ex Iugoslavia, foron golpes de man para demostrar que seguía sendo o dominante.

De novo, “nada dura para sempre”. O crecemento de China, a estabilización de Rusia, a aparición da UE empeza a pór en evidencia esa decadencia, é a aparición do que se deu en chamar “o mundo multipolar”. Que os EEUU seguen sendo a primeira potencia, non o dubida ninguén; pero tamén o é o crecemento exponencial chinés, fomentado por eles mesmos co “chinamerica”, que permitiu o xurdimento dunha burguesía chinesa apoiada no monopolio do poder polo P C Ch con intereses propios, diferenciados dos do imperialismo.

Se este proceso deuse noutro momento histórico, China converteríase nunha semicolonia do imperialismo; pero non é así, dáse nun momento no que a potencia hexemónica leva desde os 70 do século XX en retroceso no seu dominio do mundo e comezan a abrirse grandes gretas nas relacións económicas entre os estados por onde entra non só China, senón a propia Rusia, que recupera as súas ambicións imperiais. Até ex semicolonias como Turquía, Brasil, Irán, Sudáfrica, ... piden a sua “esfera de influencia”, constituíndo algúns deles os BRICS, baixo o paraugas militar da OCS (Organización para a Cooperación de Shanghai), construída ao redor da alianza ruso chinesa.

Este é, por certo, o “fronte multipolar” baixo o que se están agrupando sectores da esquerda neo stalinista, castrista ou chavista, ao que consideran como un “fronte antiimperialista” cando non é máis que un agrupamento de “agraviados” por poténcialas euro norteamericanas. Como veremos a continuación, é unha corrente dentro da esquerda que claudica en toda regra a potencias imperialistas emerxentes, con China á cabeza, ao confundir contradicións interimperialistas con “antiimperialismo”.

O ano en que esta tendencia emerxente do capitalismo chinés cristaliza é o 2016, cando o iuan/renminbi entra na cesta de divisas con dereitos especiais de xiro do FMI, composta até ese momento por catro referencias de orde mundial: dólares, euros, libras e ienes. O capitalismo chinés, con toda a súa puxanza industrial, entra na División de Honra do imperialismo e comeza a competir no terreo financeiro co resto das potencias imperialistas; os pagos de materias primas, débeda pública, etc., pódense facer tamén en iuans/renminbis. Así, o recente acordo Arabia Saudita-China para o pago do petróleo na moeda chinesa anuncia o xurdimento do “petro-iuan”, alternativo ao “petrodólar”.

Xa non só é a fábrica do mundo, senón tamén un dos seus banqueiros e comeza a establecer relacións de “metrópole-semicolonia” con continentes enteiros, como África ou América do Sur e Centroamérica. Que non teña unha política intervencionista militar non lle exime de cumprir ese papel de metrópole; os EEUU até 1945, e mesmo despois, foron os adaíles do “libre mercado mundial” e o “respecto do dereito dos pobos á autodeterminación” (foron eles os que o introduciron como un dereito fundamental na Carta da ONU), como agora faio China.

As consecuencias políticas deste cambio non se fan esperar. En marzo de 2018, o presidente dos Estados Unidos daquel momento, Donald Trump anuncia a intención de impor aranceis de 50 000 millóns de dólares aos produtos chineses baixo o artigo 301 da Lei de Comercio de 1974.

O 19 de maio de 2019 Google, seguindo ordes da administración de Estados Unidos, anuncia que deixará de proporcionar actualizacións do seu sistema operativo para móbiles Android aos propietarios de teléfonos desta marca, e que as novas unidades de Huawei non poderán utilizar as aplicacións básicas para funcionar

O 1 de xuño de 2018, despois dunha acción similar por parte dos Estados Unidos, a Unión Europea (UE) presentou queixas legais da OMC contra China que a acusaron de empregar prácticas comerciais que discriminaban a empresas estranxeiras e socavaban os dereitos de propiedade intelectual das empresas da UE.

Esta guerra comercial entre o tres grandes potencias económicas do mundo chegou ao seu momento cume, cando o pleno da OTAN de xuño pasado declarou “a súa preocupación por «a crecente asociación estratéxica entre a República Popular China e a Federación Rusa»”, "xa que as dúas potencias tentan socavar a orde internacional baseado en normas, o que é contrario aos valores e intereses da Alianza Atlántica".

O big bang do que hoxe sucede sitúase nese ano do 2016, cando China convértese en competidor directo das potencias imperialistas euro norteamericanas, e ponse no seu punto de mira. A ONU en todo isto é unha cortiza na tormenta, unha concha vacia ao que ninguén pregunta nin fai caso, pois a “era” da diplomacia, dos vetos no Consello de Seguridade, etc., pasaron á historia.