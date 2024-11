Activismo ou filantropía

En xeral, e sobre todo cando ocorren este tipo de situacións, hai dous comprensións de como abordalas. Desde o alento activista ou desde o alento filántropo. Ben poderían ser complementarias, pero a experiencia demostra que distan moito de converxer nalgún punto e responden a dúas visións opostas de entender a vida e manexar a natureza das cousas

As tres grandes virtudes da noso pensamento filosófico - sabedoría, temperanza e coraxe - aparecen ao tempo que tres dos pecados capitais - a envexa, a ira e a soberbia -.

Así ten pasado, como non podía ser doutro xeito, coa catástrofe orixinada pola DANA no levante español. Non teño interese de detallar a irracionalidade, falla de sentido global e ausencia de planificación nas infraestruturas e no deseño urbanístico de carácter endémico. Tampouco vou escribir sobre as carencias de políticas de emerxencia nun ecosistema en transformación. Moito menos enlodarme no impudor competitivo entre administracións a cada cal máis neglixente e incompetente. De todo iso xa se escribe todos os días con coñecemento e rigor, por parte dalgúns, e con descoñecemento e fervor gregario, por parte da maioría.

Hai uns anos, nun acto no que se analizaba a evolución da estrutura de partidos políticos en Galicia, unha persoa preguntoume sobre o porqué tras o desastre do Prestige nas municipais posteriores ao mesmo gañara de novo o PP e porqué a súa hexemonía a medio prazo non se vira afectada tras un movemento de esquerda e nacionalista como o Nunca Máis? Aínda que non me sorprendeu a pregunta si que me marabillou a realidade paralela na que está instalada unha parte da poboación máis militante.

En realidade, tras esa pregunta, había a non aceptación que o movemento de protesta política e de voluntariado ambiental que se estendeu tras a catástrofe concernía por igual a todos (incluídos os votantes do PP). Non era un movemento de esquerda ou nacionalista, por moito que estes pretenderan rendibilizar o mesmo. Era un movemento de carácter nacional, - nin ideolóxico, nin partidario -, na interpretación que Sieyès e os ilustrados franceses dábanlle ao termo nación: cidadán, no senso máis amplo, e cooperativo, no senso máis xenuíno.