Agora, responsabilidade fronte ao populismo

Malia poder lucir un balance moi positivo nesta lexislatura, o centroesquerda temía que o 23 de xullo de 2023 sería duramente castigado. Pero non pasou o que todos pensabamos que ía pasar. Certamente, o PP gañou as eleccións a Cortes Xerais cun resultado magnífico, pero Alberto Núñez Feijóo non vai poder ser elixido presidente do Goberno de España, nin sequera co apoio dun partido da extrema dereita. Como dixo unha vez o boxeador Mike Tyson, todo o mundo ten un plan até que lle dan un puñazo na boca.

O plan tiña un nome: Vox. A desfeita anunciada para a nosa democracia non aconteceu, pero o elemento sen o cal non podemos explicar o auxe do populismo de dereitas segue aí. As carísimas “políticas de axuste” aumentaron durante lustros a precariedade, a exclusión, a desigualdade e mais a inseguridade. O neoliberalismo, un insensato experimento de enxeñaría social e un sistema de xestión do capitalismo incompatíbel coa democracia, degradou a política e desestruturou a sociedade. E fixo medrar o nacionalpopulismo.