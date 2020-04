Alaa, confinado por mor da guerra de Iemen

Cando a o coronavirus chegou a Galicia, Alaa foi a primeira persoa en me chamar. Aquel primeiro sábado de confinamento as novas fixeron que se preocupase e que chamase para preguntar e para dicir que había que facer, que había que tomar, e para enviar eses primeiros folgos que nunca se interromperon. Iemen nunca deixou de estar no seu pensamento, pero dende eses días nos que a información falaba de España como o país no que a situación era peor, Alaa non cesou de pensar e de animar e dar consellos.

Mesmo os amigos que seguen no campo de refuxiados falan do tema. Contan que xa hai algún contaxiado en Djibuti, pero eles seguen ben nese sentido. Continúan preocupados polo virus, que avanza e que xa chegou a Iemen, un país con seis anos de guerra e coas horrendas consecuencias que iso provoca, un país xa confinado dende eses días e que espera frear todos eses desastres que leva sufrindo canto antes. Alí, en Markazi, séguense as noticias de fóra e dende dentro engaden esa preocupación ás enfermidades que xa teñen e á propagación doutras por mor dos mosquitos que asolagan estes días o lugar. Saben que cando chegue o virus tomarán as precaucións e recomendacións que poidan, que seguirán os pasos que se pidan e aplicarán todas as medidas que se foron tomando no resto do mundo para acabar co virus.

As novas que Alaa ten de Iemen son do sur do país. Os amigos que alí están non deixan de pensar en fuxir, en “vivir como a xente normal”, ter traballo e vivir seguros, sen bombas que semellan sementadas por todos lados. Así e todo, Alaa soña con volver, pero dentro de non pouco tempo. As diferentes faccións permanecen cada vez máis divididas e na procura dun beneficio propio; amais, a axuda exterior complicouse aínda máis co coronavirus e a posibilidade de que este entre no país non invitan a pensar nun optimismo próximo. Con todo, Alaa non deixa de pensar en que un futuro mellor é posible. Cando estaba en Iemen non puido continuar os seus estudos cun Máster e agora en Djibuti tampouco tivo nunca a posibilidade, por iso conta con poder cumprir ese seu soño nalgún momento, e ser unha persoa libre e sen medos. “Seguimos a soñar e, “inxalah”, os nosos soños serán reais”.