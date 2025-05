Alisa Smirnova, do Volga ao Miño

A protagonista deste artigo naceu en Samara, nas beiras do río Volga. De nai chuvaxa, grupo étnico turco nativo das terras que hai entre o Volga e Siberia, e pai ruso. Mudouse cos pais a Kolomna, cerca de Moscova. Hai anos chegou a Galicia, traballa nun restaurante e busca o seu lugar no mundo, que está en Lugo, polo de agora. Crúzome con ela nas rúas do centro, algunhas veces permíteme ver unha parte do seu interior e descubro fragmentos dun pasado no que as inquietudes e a formación ergueron unha bagaxe cultural e un potencial creativo que a rodean, como a néboa á cidade.