Alteridades e racismo en España desde a Idade Media

O título Espello Perdido fai referencia a que actualmente xa non se teñen presentes as valoracións morais que perante séculos e séculos foron moi evidentes nos territorios das monarquías hispánicas, e que chegaron ata ben entrado o século XIX. Os cristiáns crearon un espello no que mirarse -illados do xudaísmo- e era o reflexo do mesmo o que proxectaba as imaxes negativas da comunidade xudía.

Trátase, xa que logo, de iconografías que afirmaron a identidade cristiá. E, no reverso dese espello, as imaxes estaban ao servizo da creación da alteridade dunha comunidade que non se aceptaba. Unha comunidade contra a que se rematou por aplicar prácticas racistas. Esas prácticas racistas perduraron ata o século XIX. A iconografía ao servizo da creación de identidades e, por tanto de alteridades.

Sobre esta perdurabilidade das visións negativas, xa non só dos xudeus (ata 1492 que sufriron a expulsión definitiva), xa dos conversos (“Cristiáns novos”) é significativo o feito de que en novembro de 2023, é dicir, hai dous días, o Govern de les Balears recoñece nunha proposición non de lei a marxinación que, perante seis séculos, sufriron os descendentes dos xudeus. Dese xeito, o Govern pediu publicamente perdón aos “chuetas”, que é como se coñecen en Mallorca aos conversos. Nesas illas apelidos como Picó, Tarongí, Forteza, Cortés, Valls, Fuster, Miró, Valentí, etc. sempre foron discriminados por seren “chuetas”.

(Complementaria desta magnífica mostra será a que se poida facer sobre a imaxe vertida polas iconografías cristiás -tan exclusivistas, ceibes de toda empatía- sobre as comunidades musulmás ata o momento da súa definitiva expulsión).