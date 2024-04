Altri e o Proxecto GAMA: industrializar para beneficio de quen?

Un terceiro motivo polo que rexeitar este proxecto é a oposición xeneralizada por parte do tecido social galego. Son xa demasiadas as plataformas veciñais da zona, espazos ecoloxistas e colectivos de diversa índole que amosaron o seu rexeitamento ao proxecto. A “Galicia real” oponse a un modelo de industrialización depredadora e centrado nos interese do capital, que chucha recursos naturais e recursos públicos e non ofrece un proxecto de garantías.

Galicia require dun proceso de industrialización moderno que asegure a produción de mercancías no propio territorio. Os efectos da deslocalización son evidentes na debilitación da soberanía económica, o aumento da importación e, como recorda a actualidade política ao fío da pandemia, o enriquecemento dos especuladores. Os “conseguidores” parasitos que nestes días vemos nos telediarios non son só unha manifestación da corrupción política, senón tamén das posibilidades que ofrece a lóxica de mercado na que recursos fundamentais para un país empréganse como medios para o enriquecemento tanto de especuladores como de capitalistas.

Pese a todo, a industrialización non é un fin, senón un medio. Ten que ser un medio para o desenvolvemento da produción dun país, para o desenvolvemento e a concentración da clase obreira e a mellora da calidade de vida. Isto resulta complicado dentro dun sistema como o capitalista, que prima a ganancia privada. Aínda o é máis cando a industrialización imponse contra a vontade popular, contra o sostemento do medio rural e do medio natural e por puros intereses empresariais. Industrializar o corazón de Galicia poñendo en risco unha grande parte dos sectores produtivos máis importantes de zonas como a propia Ulloa ou a Ría de Arousa non sae a conta. Non podemos renunciar a unha industrialización ao servizo dos e das traballadoras e sostible.

Mentres a planificación do desenvolvemento económico quede en mans dos intereses do capital e o apoio do estado a través de procesos de privatización, financiamento e reconversión, non haberá unha saída ao empobrecemento dos e das traballadoras. Por iso é perfectamente lexítimo e razoable afirmar industrializar si, pero non así.