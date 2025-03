Altri vai ser a cuestión central desta lexislatura

Como dicía este domingo David Chipperfield, alén do seu stress biolóxico, é absurdo un proxecto que prioriza a explotación forestal do eucalipto impedindo o desenvolvemento da vocación produtora de alimentos das bisbarras afectadas. Xusto nuns tempos que esixen gañarmos a autonomia alimentaria, no nível galego e no nível europeo

Ese río xa chegará e, entón, haberá que atravesalo. Mais hai unha vertente que se esquece moito máis cando analisamos este proxecto tan discutíbel e tan pouco aprezado polo conxunto da cidadania galega, nomeadamente no val do Ulla, ría de Arousa (Norte e Sur), A Ulloa, o Deza e as Terras de Arzúa e Melide. É dicir, na liña transversal central da Galicia, das portas de Lugo ás portas de Pontevedra e Vilagarcía pasando polas de Lalïn e da propia Compostela, capital do país.

E esta vertente é o seu absurdo económico e empresarial, a súa caracterización de proxecto de encrave para o aproveitamenrto do eucalipto nun territorio de sacrificio. Como dicía este domingo 16-M David Chipperfield, alén do seu stress biolóxico, é absurdo un proxecto que prioriza a explotación forestal do eucalipto impedindo o desenvolvemento da vocación produtora de alimentos das bisbarras afectadas. Xusto nuns tempos que esixen gañarmos a autonomia alimentaria, no nível galego e no nível europeo.