«Lévame á miña casa, brisa do mar», volvo a Drexler. Mais cal é a miña casa? Onde está?, sobre que prados, que bosques, que pivotes de árbores, en cal insua, no medio de cal deserto? Onde está a nosa casa se somos gazatíes, se habitamos esa Ulloa que queren desfacer por pura cobiza, se moramos en calquera dos territorios que padecen os cincuenta e moitos conflitos armados que os poderes devastadores da Terra armaron no seu proveito. Polos recursos naturais, as riquezas, a venda de calquera maquinaria que produza a morte.

Sebastião Salgado fotografou as masas de migrantes en corenta países, durante moito tempo. Do seu longo traballo, quedan trescentas imaxes. Millóns e millóns de persoas asumen a decisión cada ano de deixar os seus espazos, os seus niños, os seus refuxios naturais. As trescentas imaxes desta traxedia humana caben, agarimadas na superficie dunha lente, no intre de segundos. E as persoas migrantes, as bolboretas, as aves migratorias, levan e traen moito máis ca o peso dos seus soños e a súas mochilas de pedras, levan e traen costumes, tradicións, culturas a espallarse coma as boas novas e os sons dos campanarios. É vida pura en movemento, aprendizaxe, experiencia. Eu aprendín de moi nena que ás filloas da miña nai, no río da Prata chamábanlles panqueques, e tortas fritas ás orellas. Ida e volta de sabores e arumes pegados á pel coma unha tatuaxe. Arepas, cuscús, herba mate e doce de leite, ceviche e curry, moussaka e kebab, cannelloni e polbo á feira. E máis, tanto máis.

Zulma, a miña veciña de O Salvador, que se parte en mil anacos cada día para lles dar un futuro aos seus tres fillos, que ama a Roque Dalton tanto coma min, apréndeme palabriñas en náhuatl, eu devólvollas en galego e no pouco quechua ou guaraní que aínda resiste na miña memoria. Todo é ganancia, a riqueza máis limpa e absoluta: a de compartirmos o que somos.

Nós saberemos non responder as provocacións. Contra o odio: respecto e unidade. Non enfrontarmos pobres contra pobres. Imos defender cada un dos espazos democráticos que tantas vidas custaron

Dicir que coa entrada de xente migrante as economías autóctonas presentes e futuras se benefician amplamente é falarmos obviedades. Todo o mundo, mesmo os que berran disparates, o sabe. Xa o deixou dito e debuxado o propio Castelao, morto no exilio: «Na Galiza non se pide nada, emígrase», e as e os galegos foron a man de obra barata para levantar economías alleas.

Apenas hai casos de violencia protagonizados por persoas migrantes na nosa cidade e si que os hai en contra delas (explotación laboral, por exemplo); e quen delinque, polo que fose, sempre que non sexa un ladrón de luva branca que a eses si que os temos identificados, pode ser de calquera sitio. Dende que a Terra é «cha e está suxeita por catro elefantes sen cabeiros», como dirían eles.

Imos defender cada un dos espazos democráticos que tantas vidas custaron, cada aresta da nosa terra que queiran asoballar coma sempre o fixeron, cada palabra que sobre porque destila xenofobia, racismo, misoxinia, homofobia, en definitiva ignorancia. Imos dar esta batalla coas armas da razón e do dereito, da xustiza a prol dunha convivencia pacífica e amábel entre os seres humanos. Non Pasarán! Nin a terra é chá, nin somos parvos e parvas. Nin «cazarías» nin «cruzadas», nin «progromos». En tempos de racismo e xenofobia, aporofobia, desprezo á cultura e ás culturas, dicir que todas e todos somos migrantes é un acto político necesario. Para todxs e cada un/ha de vós, como dicía José Martí, poeta e combatente pola liberdade de Cuba: Patria é, e será sempre, humanidade!!!