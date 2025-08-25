Antepor o relato, queima-lo tudo

As chamas que devoram o país continuam a por de manifesto a versom mais crua dumha crise ecológica que, como assinalava o economista catalam Joan Martínez Alier, nom é um problema técnico, senom político, onde o capitalismo depredador trata a natureza como umha simples mercadoria

Assim como a capitulaçom dumha narrativa, já que, assemade, a declaraçom do nível 3 implicaria dar por finalizada a posta em cena do conflito co Governo central e, num ato de humildade impensável, ter que reconhecer que é necessária a ajuda de quem levam meses pintando como ilegítimo e incompetente. Pois, segundo o PEIFOGA, a declaraçom desse nível suporia que a direçom do plano ficaria da mam dum «comité de direçom, formado por um representante do Ministério de Interior (delegado do Governo), a quem lhe corresponderá dirigir as atuaçons de todas as administraçons públicas, e polo conselheiro competente em matéria de proteçom civil» ao tempo que o gabinete de informaçom passaria a estar formado por um «responsável do gabinete de imprensa da Delegaçom do Governo, coa colaboraçom dos responsáveis de imprensa das conselharias competentes em matéria de proteçom civil e em incêndios florestais e responsáveis de imprensa dos municípios afetados». É dizer, nom só cederiam o mando operativo real, senom também —e aqui radica a chave do conflito— o relato. Perdendo, amais, a capacidade de gerir a informaçom, assim coma as porta-vozias e a foto final da crise, que já nom seriam exclusivamente sua.

Emporisso, ante a possibilidade de perder o relato, preferem a fotografia política dum cenário de guerra onde o povo tem que safar-se ele mesmo ante um operativo sobrepassado e abandonado, cum presidente em chamas, mas “a fronte e em pé”, enfundado num chaleco de emergências de oficina, fronte à imagem —pra eles catastrófica— dum presidente que pede ajuda ao “malvado Perro Sanche”.

Se a crise ecológica pom a descoberto os sinos dum ecossistema ferido de morte polo lucro e o progresso do capital, a crise política revela, pola sua banda, a instabilidade dum Estado no que se prioriza o relato sobor da vida

O sacrifício é, assim, duplo: por umha banda, o território e as suas gentes, oferecidos durante décadas ao deus do lucro e do progresso, aprofundam nas misérias que nos empurraram até a situaçom atual; e, pola outra, a verdade e a responsabilidade institucional, ficam imoladas no altar da ambiçom política. A pesarem de que no médio da catástrofe volta xurdir o exemplo da organizaçom e a decência popular, así coma o sobre-esforço dos equipos de extinçom, concelhos e paróquias ficam assolados por cinzas e fogos, queimados em pós do benefício dumha direita que joga com as vidas dos nossos vizinhos como se fossem peons num tabuleiro co que jogam em Madrid.

Namentres, as chamas que devoram o país continuam a por de manifesto a versom mais crua dumha crise ecológica que, como assinalava o economista catalam Joan Martínez Alier, nom é um problema técnico, senom político, onde o capitalismo depredador trata a natureza como umha simples mercadoria, e isso está a exterminar-nos ao superar, como se comprova agora, a capacidade de resiliência do modelo territorial atual e das suas políticas pró-desenvolvimento económico. Porque, como mencionamos ao começo, se a crise ecológica pom a descoberto os sinos dum ecossistema ferido de morte polo lucro e o progresso do capital, a crise política revela, pola sua banda, a instabilidade dum Estado no que se prioriza o relato sobor da vida, a estratégia pessoal destes líderes sobre a emergência, e o poder sobre o dever, amossando as arelas de dominaçom dumha direita que aproveita a devastaçom pra tentar consolidar o seu relato. Inda que pra ilo tenha que queimá-lo todo.