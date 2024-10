Antes da palabra

A socioloxía fíxome sospeitar desa unilateral centralidade que ten a palabra articulada nos sistemas de coñecemento occidentais

A socioloxía fíxome sospeitar desa unilateral centralidade que ten a palabra articulada nos sistemas de coñecemento occidentais; estou case case convencido de que a responsabilidade desa centralidade da linguaxe articulada está na narrativa/relato creador das 3 grandes cosmovisións relixiosas de occidente, as chamadas relixións semíticas -o cristianismo, o xudaísmo e o Islam-: "No principio foi o verbo, e o verbo era con Deus, e o verbo era Deus". Mais, como a filosofía tamén é outra das miñas moradas, éme imposible non recoñecer tamén a parte que lle corresponde nesa centralidade ao "logos" filosófico.

Aquí, neste punto, é preciso pararse: Non é honesto confundir a "linguaxe articulada", apta para o uso funcional e cotiá e cunhas estructuras universais xa demostradas pola linguística Chomskiana, co "logos" filosófico: no xurdimento do "logos" filosófico grego existe unha probada influencia das matemáticas exipcias, que ademais dun desenvolvimento práctico para as colleitas, a construcción, o calendario, etc, tiñan tamén un desenvolvimento teórico-especulativo que os gregos levaron a outra dimensión: unha gramática é un "esqueleto formal" dunha linguaxe "étnica" e é importantísima, mais tamén é importantísima a matemática, que ben podería ser o "esqueleto formal" do pensamento que aspira a coñecer o mundo, a sistematizalo e a dar unha "imaxe mental" do mesmo, unha "visión" ou “concepción do mundo”.

O "xiro linguístico" de Wittgenstein a principios do século pasado é, neste punto, importantísimo: o primeiro Wittgenstein levou a súa fe na linguaxe (lóxico-formal) ata as últimas consecuencias no "Tractatus" ata que non tivo máis remedio que recoñecer que a lóxica non pode dar ningunha "visión" figurativa do mundo, senon só mostrar a través de símbolos lóxicos as súas condicións de posibilidade. A palabra, con todo, recoñoceu Wittgenstein, ten "poder figurativo", produce unha "bild" -imaxe- dos obxectos aos que se fai referencia no enunciado.

Pero logo resulta que o segundo Wittgenstein, nas súas "Investigacións filosóficas", cae da burra e dase conta de que na linguaxe existe un "significado" acordado dentro dunha determinada comunidade de hablantes: pode que expresións como "corpo de cristo, amén" non teñan ningún sentido, se por sentido queremos entender "lóxica" ou referencialidade científica a "feitos obxectivos", mais os cristiáns, por exemplo, organizan os seus ritos ao redor deste tipo de expresións. Ou, poñamos por exemplo, expresións como "desmarque" ten o seu significado dentro da xerga futbolística, así como expresións propias do gremio da xente do teatro, das artes visuais, etc, teñen outro.