Ao inimigo que foxe, ponte de prata

“Al enemigo que huye puente de plata". Gonzalo Fernández de Córdoba (Montilla, 1453-Granada 1515), político e militar coñecido como El Gran Capitán.

A imaxe que ten del a cidadanía de fora da Galiza, é a de un político moderado, centrado, dialogante. A realidade, vista dende o punto de vista de quenes o sufimos durante estes 13 anos é moi diferente. Unha persoa que leva vivindo do público dende sempre e que fai alarde de soberbia e incluso chulería. Que non deixa de atacar a nivel persoal axs seus rivais e que non se para en dicir medias verdades ou incluso mentiras flagrantes

Alberto Núñez Feijóo, foi proclamado o 10/03/2022, candidato único a Presidencia do Partido Popular no congreso extraordinario do PP que se celebrará o 1 e 2 de abril en Sevilla. Dende o 18/04/2009, foi presidente da Xunta de Galicia.

A imaxe que ten del a cidadanía de fora da Galiza, é a de un político moderado, centrado, dialogante... Que vai facilitar o entendemento co goberno do PSOE-UP e no que teñen postas todalas esperanzas o Ibex-35, a igrexa, xs empresarixs, moitos medios de comunicación, etc.

A realidade, vista dende o punto de vista de quenes o sufimos durante estes 13 anos é moi diferente. Unha persoa que leva vivindo do público dende sempre e que fai alarde de soberbia e incluso chulería. Que non deixa de atacar a nivel persoal axs seus rivais e que non se para en dicir medias verdades ou incluso mentiras flagrantes, si elo lle beneficia.

É capaz de tomar as rendas dun partido que se caracteriza pola súa corrupción (o PP foi condeado por elo) e de ter nas súas filas a membros do antigo réxime. E preguntamonos, cal será a súa política dende o PP no estado? De entrada, cargóuse a Casado que descubreu a corrupción de Díaz Ayuso. Tamén permitiu o pacto ca extrema dereita en Castela-León. Será ésta a dinámica de actuación no futuro? Seguro que sí. Feijoo é un político de dereitas e si vox non existe na Galiza, é porque está dentro do PPdeG.