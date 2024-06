Arao ou arau?

En conclusión, hai dúas observacións que considero pertinentes:

A primeira é que a escolla entre “arao” e “arau” é unha simple cuestión ortográfica en esencia visto que a terminación “-ao/-ao” en galego non ten carácter fonémico. Se consultamos o volume II (1995) do ALGa, no mapa 31 adicado á palabra “irmán”, comprobamos sen a menor dúbida que na distribución territorial as formas “irmao” ou “irmau”, propias do centro e leste do país, se alternan mesturadas en localidades veciñas e a miúdo se rexistran ambas nas mesmas localidades. E así mesmo podemos verificar consultando o Gran Dicionario Xerais da Lingua que as palabras patrimoniais con esta terminación se recollen con ámbalas vogais finais. Ex.: arao/arau, bacallau/bacallao, callao/callau, grao/grau, pardao/pardau, pau/pao, romeu/romeo etc.

Mais se ámbalas terminacións son lexítimas, que motivo leva á RAG a escoller a forma “arao” en detrimento de “arau”, cando a primeira coincide co castelán e a segunda co portugués e mailo asturiano, as nosas linguas veciñas e máis asemelladas?

E a segunda, é que o galego ao usar basicamente o mesmo termo “arao” pra calquera especie de álcido, pois así o fai coas especies que se poden observar nas nosas costas, é a única lingua do noso contorno que decide tal escolla, obviando as diferenzas morfolóxicas que hai entre os diversos xéneros dos álcidos e empobrecendo o noso léxico zoolóxico ao empregar unha mesma palabra xeral prás 25 especies de álcidos que hai clasificadas. Destarte, o inglés usa os termos murre ou guillemot pró xénero Uria, guillemot pró xénero Cepphus, auk prós xéneros Alca, Alle e Pinguinus, murrelet prós xéneros Synthliboramphus e Brachyramphus, auklet prós xéneros Ptychoramphus, Aethia e Cerorhinca, e puffin pró xénero Fratercula; o francés as denominacións de guillemot pra Uria, Cepphus, Synthliboramphus e Brachyramphus, pingouin pra Alca e Pinguinus –en francés as aves que nós chamamos pinguíns reciben os nomes de manchot e gorfou segundo as especies–, starique pra Aethia e Ptychoramphus, mergule pra Alle, e macareux pra Cerorhinca e Fratercula; o italiano emprega uria pra Uria e Cepphus, gazza marina pra Alca e Alle, alca pra Pinguinus, alca minore pra Aethia, Cerorhinca e Ptychoramphus, urietta pra Synthliboramphus e Brachyramphus, e pulcinella pra Fratercula; o castelán usa os nomes de arao pra Uria e Cepphus, alca pra Alca, Cerorhinca e Pinguinus, mérgulo pra Aethia, Alle, Brachyramphus, Synthliboramphus e Ptychoramphus, alcita pra Synthliboramphus, e frailecillo pra Fratercula; e o portugués designa con airo a Uria e Cepphus, con torda a Alle, Alca e Pinguinus, con mérgulo a Aethia, Cerorhinca, Brachyramphus, Synthliboramphus e Ptychoramphus, e con papagaio-do-mar a Fratercula (Aves do Mundo – Lista de Nomes Portugueses, 2021).

Seguindo os exemplos anteriores, na súa proposta de nomenclatura zoolóxica adicada ás aves A Chave_Os nomes galegos das aves (2019) propón as seguintes denominacións pra tódolos xéneros dos álcidos: “arao” prós xéneros Uria, Cepphus e Pinguinus, “carolo” prós xéneros Alca e Cerorhinca, “pito” ou “pitorro” prós xéneros Alle, Brachyramphus, Synthliboramphus, Aethia e Ptychoramphus, e “galo do mar” pró xénero Fratercula. Eu corrixiría “pito” por “pito mariño” pra evitar a confusión cun substantivo tan común e preferiría adoptar o lusismo “papagaio do mar” ou “papagaio mariño”, moi próximo a “arao papagaio”, porque “galo do mar” ten o fallo de que tamén se usa popularmente pra outras especies de aves; ademais, ámbolos nomes estarían abalados por outras denominacións ornitolóxicas similares: aguia mariña, anduriña do mar, corvo mariño ou perdiz do mar. No entanto, parece, sen dúbida, unha mellor proposta cá simplista adoptada actualmente pola ornitoloxía galega.