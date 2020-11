Artsaj, montaña negra independente

A unión do pobo á súa terra está representada nas imaxes, mais tamén na propia xente. Orgullosos do seu, manteñen o dialecto dentro do territorio e exportan a través do selo de Armenia produtos propios, maiormente coñac

A unión do pobo á súa terra está representada nas imaxes, mais tamén na propia xente. Orgullosos do seu, manteñen o dialecto dentro do territorio e exportan a través do selo de Armenia produtos propios, maiormente coñac, sen necesidade de emigrar, pois defenden as súas raíces e non seren nómades, como os pobos veciños. Esta marca de identidade, amais da súa fe cristiá, que foi a que provocou os primeiros enfrontamentos cos veciños de fe musulmá, diferenza a xente de Artsaj do resto de caucásicos.

O silencio de artillería non é común nesta zona, mais a preocupación internacional está desviada cara ás protección das fronteiras europeas. A falta de recoñecemento do enclave de Artsaj e das guerras libradas no seu territorio fan do conflito unha batalla calada na que segue a haber vítimas á vez que continúan as súas vidas os seus habitantes. Tras vinte e nove anos de independencia unilateral, Artsaj permanece illada do mundo, entre limbos de asfalto que a conectan á terra e infernos de balas que a separan dela.