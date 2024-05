A proposta artística de Amauta Castro e Pablo Orza, que xa vai pola súa segunda edición, é unha invitación a percorrelo bosque e reparar nas árbores de inverno que nos arrodean porque «O resto / é chaira espida e perpetua»

O poemario ábrese cunha oportuna cita do poeta e pintor británico William Blake. Seguidamente, preséntase cada poema acompañado por un debuxo distinto. As poesías son, como xa se advertiu, breves, dende un só verso a outras con quince, aínda que predominan as de catro. En canto ao contido, lonxe do tópico do locus amoenus, as Árbores de inverno de Amauta Castro e Pablo Orza tremen ou agardan a morte, as súas pólas creban e mesmo a herba podrece. Lonxe tamén da mítica Arcadia, as accións humanas sempre aparecen na vertente máis negativa e de dominación: «Uns poucos cravaron coitelos na codia» (p. 41). Fronte a eles atópase aquel que di: «Camiñarei até o bosco para comprender» (p. 15) e que entende que «Na árbore nunca aniña a obediencia» (p. 38).

En definitiva, a proposta artística de Amauta Castro e Pablo Orza, que xa vai pola súa segunda edición, é unha invitación a percorrelo bosque e reparar nas árbores de inverno que nos arrodean porque «O resto / é chaira espida e perpetua» (p. 53).