As Bestas. Un Goya para a Galicia profunda, xa!

Mais non nos equivoquemos, nin sequera partillar o carlismo facía aceptábeis aos galegos castelanfalantes en Madrid, nin onte nin hoxe. Abonda con ler o escrito por ensaístas como Sergio del Molino en La España vacía (2016), quen non dubida en cualificar o carlismo de Valle Inclán de “retórica aldeana, gallega, esotética y estrambótica”, en tanto que o do seu coetáneo e amigo madrileño, Ciro Bayo, de “algo rotundamente romántico” (!?).

Así que, xa sabe, sexa un bo galeg@. Sexa amábel, dócil, civilizad@, castelanfalante e modern@: chante un viraventos no seu xardín. Xa o apunta Sorogoyen no seu filme, as eólicas redimirán a Galicia do atraso

Mais, ao meu ver, o peor do filme non é a recreación desa “Galicia profunda” que maquinara a condesa Pardo Bazán, senón a súa mensaxe política, da que non se fala nos medios de comunicación. Esa de que os labregos pobres, brutos, violentos e resentidos para deixar de selo, para vivir como os colonos chegados de fora, necesitan dos cartos das eólicas. Así que, xa sabe, sexa un bo galeg@. Sexa amábel, dócil, civilizad@, castelanfalante e modern@: chante un viraventos no seu xardín. Xa o apunta Sorogoyen no seu filme, as eólicas redimirán a Galicia do atraso. Pola outra banda fique vostede tranquil@, o goberno da Xunta de Galicia fará o indicíbel, coma sempre, a prol da desaparición do galego como lingua viva, como lingua de cultura e de futuro.

Aaahhh! e se algo disto lle amola, non o diga publicamente por favor, non sexa un acomplexad@, non fique a marxe da sensibilidade dominante.