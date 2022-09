As criptomoedas: unha nova estafa

Que son as criptomoedas?. Son activos, pero activos dixitais que, xa que logo, non existen fisicamente. Activos que usan un cifrado criptográfico -cifrado de algoritmos- para certificar a titularidade -so os titulares coñecen as claves para descifrar os algoritmos- e garantir as transaccións. Activos que, como sinalaba anteriormente, carecen na actualidade de regulación e de respaldo das autoridades públicas e os bancos centrais.

As criptomoedas son activos cuxo valor, por carecer da citada regulación, é moi variable e volátil o que dispara o seu xa elevado risco. Aínda que utilizan o cualificativo de moedas "non o son por que nin son un medio de pago, nin un depósito nin tampouco unha unidade de conta" (JUAN TORRES: "Criptomonedas: solo especulación que acelera el desastre económico"). NON SON DIÑEIRO e o seu valor é tan volátil que ninguén as aceptaría por que, canto valen ao día seguinte? e no futuro?.

Non menor relevancia para esta volatilidade ten a evidencia de que un grande volume de criptomoedas están en mans dun reducido número de posuidores o que lles outorga un enorme poder sobre o seu valor. Todas estas características fan que a súa suposta utilidade estea nas súas variacións de valor o que, ven sendo o mesmo, no seu carácter especulativo.