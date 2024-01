As eleccións autonómicas e o deterioro ecolóxico de Galicia

Destrución da codia terrestre

Non menor influencia no deterioro ecolóxico ten a actividade extractiva de rochas e minerais da codia terrestre coa súa correspondente produción de residuos. Segundo datos do propio sector Galicia que ocupa o cuarto lugar en España en valor de produción é ademais a comunidade líder na produción de rochas ornamentais como a lousa (60% das exportacións de toda España) e o granito (segunda industria europea) ademais de que nos seus solos se extraen moitos minerais como cuarzo, caolín, arxila, feldespato, etc.

Unhas actividades que xeran unha grande cantidade de residuos que poden adoptar formas varias (sólidos, en pasta, acuosos..) e que ben se almacenan (escombreiras, balsas, presas) ben se verten sen tratar (en moitos casos a rios e outros caudais de auga) ou se abandonan no lugar da explotación. Unhas actividades que nos seus procesos de extracción, elaboración e manexo de materiais a gran escala mobilizan un enorme volume de terra e materia vexetal aumentando así o deterioro nos ecosistemas provocado polos residuos.

Hai que sinalar que, tanto dende os poderes públicos como dende o propio sector, se tende a banalizar os danos ecolóxicos ocasionados por estas industrias extractivas debido fundamentalmente as escasas, ou nulas estimacións fiables que se fan do aire, da auga e dos stocks de rochas consumidos. Igualmente se despreza o feito de que os materiais extraídos da codia terrestre son logo devoltos ao entorno como residuos co que eso supón para o medio ambiente. Aínda que non temos datos fiables si se pode subliñar que os movementos periódicos de terras ligados a estas actividades extractivas é enorme. Tampouco resultan desprezables os danos ambientais provocados polo transporte destas materias dende as canteiras hasta o lugar de destino.

Calquera cidadán pode ver facilmente as pegadas que provocan estas actividades extractivas nos ecosistemas sobre os que actúan: redución da superficie arborada e perda de cuberta vexetal, perda de diversidade biolóxica, ocupación de solos, avance da erosión, contaminación das augas e de atmosfera...

Sería de agradecer que tanto dende as administracións públicas como, por caso, a Xunta de Galicia como dende centros de investigación e estudios como as Universidades galegas se fixeran investigacións serias con datos fiables sobre os requirimentos de materia cortiza, os movementos de terras e vexetación, o volume de residuos, as cantidades de auga utilizada, as custos estimados da contaminación acuífera e aérea derivados das actividades extractivas. Seguramente comprobaríamos que poucas intervencións sobre a codia terrestre superan en importancia as estas actividades en deterioro ecolóxico. Poucas provocan tantas rupturas nos ecosistemas naturais.



A necesidade de reconciliar o enfoque económico co enfoque ecolóxico

A natureza económica dos problemas ecolóxicos que veño de subliñar, que teñen tamén unha dimensión social e que son so unha parte da problemática ecolóxica global (na que tamén están as grandes infraestruturas viarias, os residuos urbanos....) xustifica por si soa a necesidade de ecoloxizala economía. Que os cálculos da produción e o consumo, que forman a base da macroeconómica, son ineficientes se non teñen en conta os danos ambientais, o deterioro ecolóxico provocado. Que, por caso, e agora que estamos en un proceso electoral non basta con darlle aos programas políticos un vocabulario e un discurso ecolóxicos (economía verde/economía sostible). Non é suficiente xa que iso so supón desviar a atención dos auténticos problemas que debuxan para os/as galegos/as como para o resto da humanidade un horizonte moi negro. Basta con votar a mirada atrás e velos cambios habidos nas últimas décadas, por caso dende que apareceran o I e o II Informe Meadows en1971 (“Los límites del crecimiento”) e 1991 (“Mas alla de los límites) que xa testemuñaban o deterioro planetario.

O deterioro ambiental, xunto a polarización social, ameaza as promesas do progreso económico que asegura o pensamento “único” dominante. E hora de poñer fin a mitoloxía do crecemento económico baseado na produción e o consumo crecente de bens e servizos.