As mentiras do vento. O disparate eólico

Nunha sociedade democrática resulta indignante comprobar como determinados axentes cuestionan as decisións xudiciais cando non son do seu agrado, chegando mesmo a poñer en dúbida a integridade de determinados maxistrados

Estamos no momento de decidir se un comportamento, documentado por todas as partes, está ou non dentro da legalidade.

Se o procedemento é axustado ao marco legal seguirá o seu curso.

Se o procedemento non se axusta ou incumpre o marco legal será anulado.



Ese “grupo promotor” formado por políticos de todos os niveis, inversores, promotores, construtores, medios de comunicación afíns, estómagos agradecidos e últimamente mesmo sindicatos, basea as súas accións no control das mellores armas e ferramentas. Manipulan a realidade e falsean os datos na defensa dos seus intereses. Traballan en grupo, organizan as súas estratexias, fabrican e utilizan as armas que precisan e, aínda non satisfeitos, violan reiteradamente o marco legal que eles mesmos previamente deseñaran!





E, polo momento, isto é todo, señorías!