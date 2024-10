As sombras da débeda publica galega

O Goberno galego de quenda (PPdeG) fai unha utilización claramente ideolóxica e partidista da débeda pública tal que ten custos tanto para as arcas públicas galegas como para as súas políticas entre as que de servizos (emprego, benestar...) son as mais prexudicadas

Finalmente, a que destina o goberno galego de quenda (PPdeG) os ingresos por débeda?. Como sinalaba ao principio esta decisión política marca o carácter dun goberno como veremos a continuación: si no ano 2009 os pagos por servizos da débeda absorbían o 43% dos ingresos vía débeda, o que significaba que quedaba o 57% restante para políticas públicas, cos gobernos do PPdeG aqueles disparáronse hasta o 82,1% no 2023 (con puntos superiores ao 100% nos anos 2018, 2019, 2020) quedando so un 17,9% para as políticas públicas. Que significado político ten este uso da débeda: que de forma crecente se utiliza débeda para pagar débeda!. Bingo: negocio redondo para os mercados financeiros!

Antes de entrar no que chamo sombras da débeda galega, debo facer unha aclaración previa que vexo necesaria: calquera análise dunha débeda autonómica non pode utilizar os mesmos criterios que para a débeda dun estado, por razóns obvias relacionadas basicamente coa moi distinta soberanía fiscal, tributaria e monetaria de ámbalas dúas.

Neste marco si se pode afirmar con total rotundidade que o Goberno galego de quenda (PPdeG) fai unha utilización claramente ideolóxica e partidista da débeda pública tal que ten custos tanto para as arcas públicas galegas como para as súas políticas entre as que de servizos (emprego, benestar...) son as mais prexudicadas. Algo que debera quedar claro nos datos subministrados anteriormente e que podemos resumir en: 1. Preferencia por endebedarse en vez de optar por mellorala capacidade tributaria propia (o que vai en beneficio das clases de rendas altas que son as que menos pagan e mais defraudan), 2. Unha preferencia que frea o crecemento económico e a creación de emprego xa que deriva en políticas fiscais recesivas 3. Políticas fiscais que non teñen en conta os ciclos económicos polo que favorecen o endebedamento 4. Un endebedamento do que se beneficia, a diferencia do resto das autonomías, a banca privada (española e estranxeira), 5. Un “favor” que fai ao Goberno galego mais dependente dos mercados financeiros, 6. Factores todos eles que van en contra da soberanía de Galiza.